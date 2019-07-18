Сильвестр Сталлоне завел у себя дома дикобраза и аллигатора (видео)



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Сильвестр Сталлоне instagram.com/officialslystallone/

По мнению защитников животных, дикие звери должны жить на природе

73-летний Сильвестр Сталлоне завел необычных домашних животных. Актер показал, как по двору его собственного дома передвигаются аллигатор и дикобраз.

Новый ролик кинозвезды удивил фанатов. На нем Сильвестр Сталлоне демонстрирует своих питомцев.

«Это мои друзья. Домашние животные Рэмбо. Делаем вечерние упражнения с приятелями», – написал Сталлоне в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sly Stallone (@officialslystallone) 17 Июл 2019 в 11:18 PDT

Оба любимца спокойно разгуливают рядом со знаменитостью. Актер выглядит расслабленным, но дикобраза все же не выпускает гулять по саду без присмотра. На видео заметно, как кто-то держит опасного грызуна на поводке. В конце ролика Сильвестр даже переступил через аллигатора.



