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    Сильвестр Сталлоне завел у себя дома дикобраза и аллигатора (видео)

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    <p>Сильвестр Сталлоне</p> <p>instagram.com/officialslystallone/</p> - Сильвестр Сталлоне завел у себя дома дикобраза и аллигатора (видео)

    Сильвестр Сталлоне

    instagram.com/officialslystallone/

    По мнению защитников животных, дикие звери должны жить на природе

    73-летний Сильвестр Сталлоне завел необычных домашних животных. Актер показал, как по двору его собственного дома передвигаются аллигатор и дикобраз.

    Новый ролик кинозвезды удивил фанатов. На нем Сильвестр Сталлоне демонстрирует своих питомцев.

     «Это мои друзья. Домашние животные Рэмбо. Делаем вечерние упражнения с приятелями», – написал Сталлоне в Instagram.

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    Оба любимца спокойно разгуливают рядом со знаменитостью. Актер выглядит расслабленным, но дикобраза все же не выпускает гулять по саду без присмотра. На видео заметно, как кто-то держит опасного грызуна на поводке. В конце ролика Сильвестр даже переступил через аллигатора.

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    актер животные
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