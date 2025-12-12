Скандал навколо спадщини Ігоря Білозіра. Що відомо про суперечку між двома ексдружинами

Конфлікт щодо спадщини видатного композитора Ігоря Білозіра розгорається з новою силою

Ситуація зі спадщиною видатного українського композитора Ігоря Білозіра, який пішов з життя понад 20 років тому, отримала новий публічний розвиток. Після того, як перша дружина композитора, народна артистка України Оксана Білозір заявила про обмеження прав її сина, єдиного спадкоємця Андрія, друга дружина Ігоря Білозіра Ольга Гошовська відреагувала на ці звинувачення. «Главком» розповідає все, що відомо про конфлікт.

Оксана Білозір: «Обділили мою дитину»

Народна артистка України Оксана Білозір, яка була першою дружиною Ігоря Білозіра, прокоментувала ситуацію зі спадщиною в інтерв'ю Дмитру Гордону, опублікованому 9 грудня. Співачка заявила, що друга дружина композитора, Ольга Гошовська, через два десятиліття після його смерті намагається «довести, що добре обізнана у своїх правах і заслуговує на все».

«Я просто не хотіла тоді розбиратися зі спадщиною, – зазначає Білозір. – Але виявилось, що інтереси мого сина Андрія не були враховані. Він єдиний спадкоємець, а зараз його права обмежують».

Оксана Білозір вважає, що розподіл майна відбувся несправедливо щодо її сина. «Вони собі між собою все гарно поділили. Обділили мою дитину», – додала артистка, уточнивши: «Я хочу переглянути рішення розподілу спадщини. Я хочу, щоб все-таки було правильно».

Головною метою артистка назвала справедливість для Андрія Білозіра. «Мій син має мати право на все, що залишив батько. Тому що тато точно лишив би це йому», – підсумувала Оксана Білозір.

Ольга Гошовська: «Завжди берегла й Ігореву, і свою гідність»

У відповідь на звинувачення друга дружина композитора Ольга Гошовська опублікувала емоційний допис на своїй сторінці у соціальних мережах, не називаючи імені Оксани Білозір, але чітко реагуючи на ситуацію.

Гошовська написала, що завжди намагалася берегти «й Ігореву, і свою гідність», а також з повагою ставитися до всіх, хто був частиною життя композитора.

«Переглядаю світлини. І роздумую про те, що завжди берегла й Ігореву, і свою гідність. Щиро, із вдячністю, розумінням та повагою намагаюся завжди пам'ятати про всіх. Згадувати усіх з добром», – йдеться у дописі.

Ольга Гошовська підкреслила, що на своїх ресурсах вона завжди розповідала про Ігоря, його родину, «про його першу дружину, про творчих побратимів і друзів», і завжди розповідала «правду і це ключове слово».

Друга дружина Білозіра заперечила будь-які нечесні дії зі свого боку. «Жодного разу нікого не принижуючи, не ображаючи, не зводячи наклепів. Жодного...», – наголосила вона.

Гошовська не приховує, що ситуація її засмутила. «Болить мені цими днями. Дуже... Як не поз'ятрити своє серце чужою ядучою злістю і вражаючою неправдою?...», – написала вона.

Друга дружина Білозіра опублікувала архівні світлини родини і попросила читачів помолитися за душі Ігоря та його батьків.

«Дорога Руслано Йосипівно, дякую Вам. За все...», – завершила свій допис Ольга Гошовська словами подяки до сестри покійного чоловіка.

Йосип Дмитрович Білозір з сином Ігорем фото: Ольга Гошовська/Facebook

Мати Ігоря Білозіра фото: Ольга Гошовська/Facebook

Гурт «Ватра» фото: Ольга Гошовська/Facebook

Гурт «Ватра» фото: Ольга Гошовська/Facebook

Ігор та Оксана Білозір із сином Андрієм Ольга Гошовська

Ігор Білозір із сином фото: Ольга Гошовська/Facebook

Ігор та Оксана Білозір фото: Ольга Гошовська/Facebook

Матеріал «Главкома» «Ігор Білозір – 70. Історія легендарного музиканта, якого запрошували до Голівуду і вбили посеред Львова» спровокував резонанс. Друга дружина Ігоря Білозіра Ольга Гошовська (раніше – Ольга Білозір) спростувала деякі твердження, які в інтерв’ю «Главкому» озвучила перша дружина композитора, народна артистка Оксана Білозір. Зокрема, Гошовська оскаржує два факти, озвучені пані Білозір: вони стосуються авторських прав на творчий спадок композитора та обставин лікування Білозіра після фатального побиття.

Оксана Білозір, відповідаючи на питання про те, кому нині належать авторські права на пісні Ігоря Йосиповича, підкреслила: «У Ігоря Білозіра є один-єдиний спадкоємець – це його рідний син».

Ольга Гошовська стверджує, що творча спадщина розділена на трьох спадкоємців у рівних частках. Після того, як мати Білозіра Марія Іванівна віддала їй свою частку квартири, на знак вдячності Гошовська подарувала свою третину прав на творчу спадщину композитора його рідній сестрі Руслані Білозір. «Ігорева мама, світлої пам'яті Марія Іванівна Білозір заповіла свою 1/3 авторського права на пісні сина своїй онуці, дочці Руслани Білозір Вікторії Савчук», – веде далі друга дружина Білозіра.

«Отже, станом на сьогодні авторським правом на пісні й інструментальні твори Ігоря Білозора володіють три особи: Андрій Білозір, Руслана Білозір, Вікторія Савчук», – зауважує Гошовська.

Ба більше: вона нагадує: оскільки пісні мають і музику, і слова, то йдеться про авторські права на пісню не лише композитора, а й поетів, які співпрацювали з Білозором. За її совами, наприклад, у пісні «Мамина світлиця» 50% авторських прав належать поетові Богдану Стельмаху, інші 50 % – трьом спадкоємцям Ігоря Білозора у рівних частках.

«Пісня «Ніби вчора, рідна мамо»: три шостих авторських прав належать автору слів Петру Запотічному; одна шоста – Андрію Білозіру; одна шоста – Руслані Білозір; одна шоста – Вікторії Савчук. Пісня «Квіти у росі» (автор слів і музики – Ігор Білозір): по одній третині всім трьом спадкоємцям. Пісня «Батьківське жито»: 50% – трьом спадкоємцям Ігоря Білозіра; 50 % – спадкоємцям поета Романа Кудлика», – пояснює Ольга Гошовська.

Нагадаємо, 24 березня 2025 року виповнилося б 70 років від дня народження видатного українського композитора Ігоря Білозіра. Деякі обставини його вбивства у Львові 8 травня 2000 року досі лишаються нез’ясованими. Перша дружина композитора Оксана Білозір розповіла, що навіть історія поховання митця на Личаківському цвинтарі є певним чином містичною.

У 2018 році син співачки Оксани Білозір Андрій став виконуючим обов'язки гендиректора національної акціонерної компанії «Украгролізінг».