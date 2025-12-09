Оксана Білозір шокувала зізнанням про те, як Путін шукав квиток на її концерт
Народна артистка України, колишня народна депутатка та ексміністерка культури й туризму України Оксана Білозір поділилася цікавою історією про російського диктатора Володимира Путіна. В інтерв'ю Дмитрові Гордону, співачка розповіла, як у 1980-х роках Путін приїхав до Львова і звернувся до місцевого прокурора з проханням отримати квитки на концерт її гурту «Ватра» та її виступ у філармонії, пише «Главком».
Цю історію Оксана Білозір почула від колишнього заступника прокурора Львівської області Миколи Голомші, який на той час працював прокурором у Льовові, і саме до якого звернувся Путін з проханням знайти квиток.
Співачка зазначила, що квиток для Путіна таки було знайдено, але чи був він на концерті, невідомо. «Квіти він мені не приносив. Але сам факт», – додала вона.
Окрім того, Білозір назвала Путіна «хворою та нещасною людиною», зазначивши, що він «зажатий, як щур, якого затиснули в кут». Артистка висловила думку, що Путін не має майбутнього і не мислить на перспективу.
«Він має все, він знаходиться на тій вершині, з якої вже… Хай його і з'їсть, поглине та вершина», – сказала Оксана Білозір.
Нагадаємо, у травні Оксана Білозір відсвяткувала свій 68-й день народження.
