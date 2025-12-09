Оксана Білозір шокувала зізнанням про те, як Путін шукав квиток на її концерт

Співачка зазначила, що квиток для Путіна таки було знайдено, але чи був він на концерті, невідомо

Народна артистка України, колишня народна депутатка та ексміністерка культури й туризму України Оксана Білозір поділилася цікавою історією про російського диктатора Володимира Путіна. В інтерв'ю Дмитрові Гордону, співачка розповіла, як у 1980-х роках Путін приїхав до Львова і звернувся до місцевого прокурора з проханням отримати квитки на концерт її гурту «Ватра» та її виступ у філармонії, пише «Главком».

Цю історію Оксана Білозір почула від колишнього заступника прокурора Львівської області Миколи Голомші, який на той час працював прокурором у Льовові, і саме до якого звернувся Путін з проханням знайти квиток.

Співачка зазначила, що квиток для Путіна таки було знайдено, але чи був він на концерті, невідомо. «Квіти він мені не приносив. Але сам факт», – додала вона.

Окрім того, Білозір назвала Путіна «хворою та нещасною людиною», зазначивши, що він «зажатий, як щур, якого затиснули в кут». Артистка висловила думку, що Путін не має майбутнього і не мислить на перспективу.

«Він має все, він знаходиться на тій вершині, з якої вже… Хай його і з'їсть, поглине та вершина», – сказала Оксана Білозір.

Нагадаємо, у травні Оксана Білозір відсвяткувала свій 68-й день народження.