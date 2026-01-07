Шоу «Холостяк» – це феномен. Григорій Решетнік дав пояснення у своїй дисертації

Захист роботи відбувся ще 11 вересня 2025 року

Телеведучий Григорій Решетнік захистив дисертацію в Київському національному університеті культури і мистецтв, вивчаючи реаліті-шоу «Холостяк» як культурний феномен та його вплив на сприйняття кохання й романтичних стосунків в Україні. Про це свідчить сайт КНУКіМ.

Захист роботи відбувся ще 11 вересня 2025 року.

У роботі на 217 сторінок Григорій Решетнік проаналізував реаліті-шоу «Холостяк» як культурний феномен, міжнародний формат і його українську адаптацію, а також вплив на сприйняття кохання в суспільстві.

Як зауважив ведучий, реаліті-шоу на українському телебаченні з’явилося через запозичення західних ідей і форматів, що ретранслювалися в українському соціумі російською мовою.

«Український соціокультурний і телевізійний простір зазнав подвійної культурної колонізації з боку як західного глобалізму та транснаціоналізму, так і російської культури через мовну експансію. Дейтинг-шоу «Холостяк» тому підтвердження, оскільки переважна більшість учасників включно до 13 сезону спілкувалися між собою на проєкті російською мовою», – йдеться в дисертації.

Григорій Решетнік зазначив, що «Холостяк» – наразі найуспішніша адаптація формату дейтинг-шоу на українському телебаченні. Такий формат водночас є історією про любов і самоіронічною виставою для розваги, написав автор.

«Холостяк» і «Холостячка» показово демонструють, як кохання перетворюється з інтимної взаємодії на публічну подію та емоційний спектакль для глядачів: побачення, романтичні жести та освідчення інсценізуються як споживчі атракції (поїздки, подарунки, вечері у вишуканих місцях)», – повідомив Григорій.

За словами телеведучого, учасники виражають емоції не згідно з внутрішніми інтенціями, а в контексті продюсерської логіки шоу та реагуючи на очікування аудиторії; ставка на емоційні інвестиції, коли кожна дія на побаченні сприймається як внесок, що потребує винагороди – компліментів, обіймів, троянд».

«Це перетворює кохання, і українська адаптація дейтинг-проєкту це продемонструвала, на емоційний капітал, підкріплений матеріальними благами та іміджевими перспективами», – написав Решетнік.

Водночас ведучий зазначив, що після повномасштабного вторгнення Росії шоу «Холостяк» в Україні змінилося. Зокрема, змістився фокус на реальні історії, інклюзивність і репрезентацію ветеранів, а романтична лінія «набула нових сенсів, перетворившись на втілення надії, стабільності та морального спротиву».

Решетнік також зауважив, що у більшості сезонів до великої вторгнення щирість була «сценарно змодельованою», тоді як в умовах війни її почали сприймати як «маркер автентичності».

