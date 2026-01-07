Головна Скотч Шоу-біз
Шоу «Холостяк» – це феномен. Григорій Решетнік дав пояснення у своїй дисертації

Ірина Тетеріна
Ірина Тетеріна
Решетнік захистив дисертацію з культурології
Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Захист роботи відбувся ще 11 вересня 2025 року

Телеведучий Григорій Решетнік захистив дисертацію в Київському національному університеті культури і мистецтв, вивчаючи реаліті-шоу «Холостяк» як культурний феномен та його вплив на сприйняття кохання й романтичних стосунків в Україні. Про це свідчить сайт КНУКіМ.

Захист роботи відбувся ще 11 вересня 2025 року. 

У роботі на 217 сторінок Григорій Решетнік проаналізував реаліті-шоу «Холостяк» як культурний феномен, міжнародний формат і його українську адаптацію, а також вплив на сприйняття кохання в суспільстві.

Як зауважив ведучий, реаліті-шоу на українському телебаченні з’явилося через запозичення західних ідей і форматів, що ретранслювалися в українському соціумі російською мовою.

«Український соціокультурний і телевізійний простір зазнав подвійної культурної колонізації з боку як західного глобалізму та транснаціоналізму, так і російської культури через мовну експансію. Дейтинг-шоу «Холостяк» тому підтвердження, оскільки переважна більшість учасників включно до 13 сезону спілкувалися між собою на проєкті російською мовою», – йдеться в дисертації.

Григорій Решетнік зазначив, що «Холостяк» – наразі найуспішніша адаптація формату дейтинг-шоу на українському телебаченні. Такий формат водночас є історією про любов і самоіронічною виставою для розваги, написав автор. 

«Холостяк» і «Холостячка» показово демонструють, як кохання перетворюється з інтимної взаємодії на публічну подію та емоційний спектакль для глядачів: побачення, романтичні жести та освідчення інсценізуються як споживчі атракції (поїздки, подарунки, вечері у вишуканих місцях)», – повідомив Григорій.

За словами телеведучого, учасники виражають емоції не згідно з внутрішніми інтенціями, а в контексті продюсерської логіки шоу та реагуючи на очікування аудиторії; ставка на емоційні інвестиції, коли кожна дія на побаченні сприймається як внесок, що потребує винагороди – компліментів, обіймів, троянд».

«Це перетворює кохання, і українська адаптація дейтинг-проєкту це продемонструвала, на емоційний капітал, підкріплений матеріальними благами та іміджевими перспективами», – написав Решетнік.

Водночас ведучий зазначив, що після повномасштабного вторгнення Росії шоу «Холостяк» в Україні змінилося. Зокрема, змістився фокус на реальні історії, інклюзивність і репрезентацію ветеранів, а романтична лінія «набула нових сенсів, перетворившись на втілення надії, стабільності та морального спротиву».

Решетнік також зауважив, що у більшості сезонів до великої вторгнення щирість була «сценарно змодельованою», тоді як в умовах війни її почали сприймати як «маркер автентичності». 

Нагадаємо, 10 жовтня телеведучий Григорій Решетнік і його дружина, блогерка Христина Решетнік (у дівоцтві – Гірник) відзначили 15-річчя весілля. Втім, сімейне свято зіпсувала масована атака росіян регіонами України, зокрема, Києвом, де живе зіркове подружжя.

До слова, український актор та головний герой «Холостяка 14» Тарас Цимбалюк розповів, що після проєкту не підтримував стосунки з переможницею Надін Головчук, адже під час шоу вони провели разом лише кілька годин і жодна з учасниць не викликала у нього сильних почуттів

