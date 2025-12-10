Оксана Білозір вимагає переглянути рішення щодо розподілу спадщини композитора

Білозір хоче справедливості: син має отримати все, що залишив батько

Народна артистка України Оксана Білозір, перша дружина композитора Ігора Білозіра, прокоментувала ситуацію зі спадщиною після смерті чоловіка. Про це повідомила артистка в інтерв'ю Гордону.

9 грудня Оксана Білозір повідомила, що друга дружина композитора Ольга через 20 років після його смерті намагається довести, що добре обізнана у своїх правах і заслуговує на все.

«Я просто не хотіла тоді розбиратися зі спадщиною, – зазначає Білозір. – Але виявилось, що інтереси мого сина Андрія не були враховані. Він єдиний спадкоємець, а зараз його права обмежують».

«Вони собі між собою все гарно поділили. Обділили мою дитину», – додала Білозір. Артистка також уточнила: «Я хочу переглянути рішення розподілу спадщини. Я хочу, щоб все-таки було правильно».

Оксана Білозір наголосила, що прагне справедливості для свого сина: «Мій син має мати право на все, що залишив батько. Тому що тато точно лишив би це йому».

Матеріал «Главкома» «Ігор Білозір – 70. Історія легендарного музиканта, якого запрошували до Голівуду і вбили посеред Львова» спровокував резонанс. Друга дружина Ігоря Білозіра Ольга Гошовська (раніше – Ольга Білозір) спростувала деякі твердження, які в інтерв’ю «Главкому» озвучила перша дружина композитора, народна артистка Оксана Білозір. Зокрема, Гошовська оскаржує два факти, озвучені пані Білозір: вони стосуються авторських прав на творчий спадок композитора та обставин лікування Білозіра після фатального побиття.

Оксана Білозір, відповідаючи на питання про те, кому нині належать авторські права на пісні Ігоря Йосиповича, підкреслила: «У Ігоря Білозіра є один-єдиний спадкоємець – це його рідний син».

Ольга Гошовська стверджує, що творча спадщина розділена також на трьох спадкоємців у рівних частках. Після того, як Марія Іванівна віддала їй свою частку квартири, на знак вдячності Гошовська подарувала свою третину прав на творчу спадщину композитора його рідній сестрі Руслані Білозір. «Ігорева мама, світлої пам'яті Марія Іванівна Білозір заповіла свою 1/3 авторського права на пісні сина своїй онуці, дочці Руслани Білозір Вікторії Савчук», – веде далі друга дружина Білозіра.

«Отже, станом на сьогодні авторським правом на пісні й інструментальні твори Ігоря Білозора володіють три особи: Андрій Білозір, Руслана Білозір, Вікторія Савчук», – зауважує Гошовська.

Ба більше: вона нагадує: оскільки пісні мають і музику, і слова, то йдеться про авторські права на пісню не лише композитора, а й поетів, які співпрацювали з Білозором. За її совами, наприклад, у пісні «Мамина світлиця» 50% авторських прав належать поетові Богдану Стельмаху, інші 50 % – трьом спадкоємцям Ігоря Білозора у рівних частках.

«Пісня «Ніби вчора, рідна мамо»: три шостих авторських прав належать автору слів Петру Запотічному; одна шоста – Андрію Білозіру; одна шоста – Руслані Білозір; одна шоста – Вікторії Савчук. Пісня «Квіти у росі» (автор слів і музики – Ігор Білозір): по одній третині всім трьом спадкоємцям. Пісня «Батьківське жито»: 50% – трьом спадкоємцям Ігоря Білозіра; 50 % – спадкоємцям поета Романа Кудлика», – пояснює Ольга Гошовська.

Нагадаємо, 24 березня 2025 року виповнилося б 70 років від дня народження видатного українського композитора Ігоря Білозіра. Деякі обставини його вбивства у Львові 8 травня 2000 року досі лишаються нез’ясованими. Перша дружина композитора Оксана Білозір розповіла, що навіть історія поховання митця на Личаківському цвинтарі є певним чином містичною.

У 2018 році син співачки Оксани Білозір Андрій став виконуючим обов'язки гендиректора національної акціонерної компанії «Украгролізінг».