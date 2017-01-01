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    Шоу-біз

    Скандальная Ирина Билык собралась в концертный тур по Украине

    В каких именно городах, кроме Киева, выступит артистка - не сообщается
    В следующем году певица Ирина Билык планирует провести концертный тур по Украине. После того, как в июне этого года её выступление в Одессе было сорвано в связи с протестами активистов, артистка намерена выступить сразу в нескольких городах страны, сообщает «Главком». Пока что даты и места проведения концертов не сообщаются.
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 17:35
    • Розсилка

    В каких именно городах, кроме Киева, выступит артистка - не сообщается

    В следующем году певица Ирина Билык планирует провести концертный тур по Украине. После того, как в июне этого года её выступление в Одессе было сорвано в связи с протестами активистов, артистка намерена выступить сразу в нескольких городах страны, сообщает «Главком».

    Пока что даты и места проведения концертов не сообщаются. Известно лишь, что 11, 12 и 13 апреля она планирует выйти на сцену киевского Дворца Украина. Тур будет называться «Без грима». Его первую афишу артистка прокомментировала: «Это моя самая сокровенная история, которую я готова показать вам, моим дорогим поклонникам!»

    Многие поклонники певицы в Instagram бурно отреагировали на такое сообщение и начали расспрашивать, в каких именно городах состоятся выступления. Вместе с тем нашлись и такие, кто крайне негативно прокомментировал такое известие. «Украинцы будут «рады», как и всем, кто оккупантов развлекает по «Мордор ТВ», - написал один из последних.

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    Напомним, активисты сорвали концерт Билык в Одессе в связи с тем, что до этого она активно выступала на сцене страны-агрессора.

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