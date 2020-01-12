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    Шоу-биз

    Российские актеры, поддержавшие оккупацию Крыма, собрались с гастролями в Украину (фото)

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    Афиша предстоящего спектакля на одной из центральных улиц Киева, январь 2020 года - Российские актеры, поддержавшие оккупацию Крыма, собрались с гастролями в Украину (фото)
    Афиша предстоящего спектакля на одной из центральных улиц Киева, январь 2020 года
    Фото: Главком

    Марат Башаров и Сергей Колесников находятся в базе данных сайта «Миротворец»

    Российские актеры, поддержавшие аннексию Крыма, собрались зарабатывать выступлениями в Украине. Об этом свидетельствует афиша предстоящих театральных выступлений.

    23 января в ЦКМ (Октябрьский дворец) должен состояться показ спектакля «Идея Фикс». Цены на билеты стартуют от 199 гривен. Кроме Киева представление также планируют сыграть в других городах Украины.

    Спектакль запланирован с 20 по 26 января в Харькове, Днепре, Киеве, Одессе, Николаеве и Полтаве. 

    Главные роли в спектакле исполняют Лариса Удовиченко, Марат Башаров и Сергей Колесников.  Актеры в свое время открыто поддержавшие незаконную аннексию Крыма. Марат Башаров и Сергей Колесников находятся в базе данных сайта «Миротворец»

    Там указано, что Башаров неоднократно посещал различные мероприятия в оккупированном Крыму, а также принимал участие в спектаклях.

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    Марат Башаров на сайте Миротворец

    На территорию полуострова он попадал незаконно. Как и его коллега по сцене Колесников.

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    Колесников Сергей на сайте Миротворец

    В соцсетях по этому поводу разворачивают протестную кампанию и призывают СБУ наконец-то отреагировать.

    Так, харьковские активисты написали письмо в СБУ с просьбой не допустить актера на территорию Украины. Об этом они сообщили на странице «Світанок» в Facebook.

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    facebook.com/svitanokkh

    «Сегодня будем заносить обращение в СБУ, о запрете въезда на территорию Украины Марата Башарова, который в сентябре этого года был ведущим в аннексированной Ялте, где присутствовал оккупационный гауляйтер Крыма - Аксенов», - пишут активисты.

    Башаров посещал Крым в 2019 году и был там ведущим фестиваля «Евразийский мост». Идея создания фестиваля принадлежит Никите Михалкову

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    Ведущие фестиваля

    В 2014 году он предложил учредить ежегодный кинофестиваль, который бы проводился оккупированном Крыму «для возрождения и популяризации крымского кинематографа в евразийском пространстве».

    В 2016 году активисты также настаивали на том, чтобы запретить ему въезд на территорию Украины, но тогда в СБУ не нашли причин для запрета.

     Читайте также: Димаш Кудайбергенов собирается с гастролями в Украину
    Крым российский артист оккупанты
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