Российские актеры, поддержавшие оккупацию Крыма, собрались с гастролями в Украину (фото)

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Афиша предстоящего спектакля на одной из центральных улиц Киева, январь 2020 года Фото: Главком

Марат Башаров и Сергей Колесников находятся в базе данных сайта «Миротворец»

Российские актеры, поддержавшие аннексию Крыма, собрались зарабатывать выступлениями в Украине. Об этом свидетельствует афиша предстоящих театральных выступлений.

23 января в ЦКМ (Октябрьский дворец) должен состояться показ спектакля «Идея Фикс». Цены на билеты стартуют от 199 гривен. Кроме Киева представление также планируют сыграть в других городах Украины.

Спектакль запланирован с 20 по 26 января в Харькове, Днепре, Киеве, Одессе, Николаеве и Полтаве.

Главные роли в спектакле исполняют Лариса Удовиченко, Марат Башаров и Сергей Колесников. Актеры в свое время открыто поддержавшие незаконную аннексию Крыма. Марат Башаров и Сергей Колесников находятся в базе данных сайта «Миротворец».

Там указано, что Башаров неоднократно посещал различные мероприятия в оккупированном Крыму, а также принимал участие в спектаклях.

Марат Башаров на сайте Миротворец

На территорию полуострова он попадал незаконно. Как и его коллега по сцене Колесников.

Колесников Сергей на сайте Миротворец

В соцсетях по этому поводу разворачивают протестную кампанию и призывают СБУ наконец-то отреагировать.

Так, харьковские активисты написали письмо в СБУ с просьбой не допустить актера на территорию Украины. Об этом они сообщили на странице «Світанок» в Facebook.

facebook.com/svitanokkh

«Сегодня будем заносить обращение в СБУ, о запрете въезда на территорию Украины Марата Башарова, который в сентябре этого года был ведущим в аннексированной Ялте, где присутствовал оккупационный гауляйтер Крыма - Аксенов», - пишут активисты.

Башаров посещал Крым в 2019 году и был там ведущим фестиваля «Евразийский мост». Идея создания фестиваля принадлежит Никите Михалкову.

Ведущие фестиваля

В 2014 году он предложил учредить ежегодный кинофестиваль, который бы проводился оккупированном Крыму «для возрождения и популяризации крымского кинематографа в евразийском пространстве».

В 2016 году активисты также настаивали на том, чтобы запретить ему въезд на территорию Украины, но тогда в СБУ не нашли причин для запрета.

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