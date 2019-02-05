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    Шоу-биз

    Снова вместе: Бен Аффлек и Линдсэй Шукус возобновили общения спустя пять месяцев после разлуки

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    Линдсэй Шукус и Бен Аффлек - Снова вместе: Бен Аффлек и Линдсэй Шукус возобновили общения спустя пять месяцев после разлуки
    Линдсэй Шукус и Бен Аффлек

    Актер остался в хороших отношениях и с бывшей супругой Дженнифер Гарнер

    46-летний голливудский красавчик Бен Аффлек, который активно лечится от алкоголизма, недавно возобновил общение со своей бывшей пассией, 38-летней Линдсэй Шукус. Инсайдер, близкий к звездам, уточнил, что это совсем не означает, что Бен и Линдсэй снова собираются встречаться: пока речь идет лишь о дружеских отношениях.

    «Они знали друг друга на протяжении многих лет. После расставания был период, когда они не общались вовсе. Но теперь они снова разговаривают друг с другом», -  поведал аноним.

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    Снова вместе: Бен Аффлек и Линдсэй Шукус возобновили общения спустя пять месяцев после разлуки
    Снова вместе: Бен Аффлек и Линдсэй Шукус возобновили общения спустя пять месяцев после разлуки
    Снова вместе: Бен Аффлек и Линдсэй Шукус возобновили общения спустя пять месяцев после разлуки
    Снова вместе: Бен Аффлек и Линдсэй Шукус возобновили общения спустя пять месяцев после разлуки
    Снова вместе: Бен Аффлек и Линдсэй Шукус возобновили общения спустя пять месяцев после разлуки
    Снова вместе: Бен Аффлек и Линдсэй Шукус возобновили общения спустя пять месяцев после разлуки
    Снова вместе: Бен Аффлек и Линдсэй Шукус возобновили общения спустя пять месяцев после разлуки
    Снова вместе: Бен Аффлек и Линдсэй Шукус возобновили общения спустя пять месяцев после разлуки
    Снова вместе: Бен Аффлек и Линдсэй Шукус возобновили общения спустя пять месяцев после разлуки

    Напомним, что первые слухи о романе Аффлека и Шукус появились еще в 2014 году, однако официальное подтверждение они получили только в апреле 2017 года. Отношения пары развивались довольно стремительно: Линдсэй и Бен много времени проводили вместе и быстро съехались. Однако спустя несколько месяцев Шукус узнала об изменах актера, и вскоре пара приняла решение расстаться.

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