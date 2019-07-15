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    Шоу-биз

    Соблазнительная Полякова в мини сравнила себя с морковкой

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    <p>Оля Полякова&nbsp;</p> <p>instagram.com/polyakovamusic/</p> - Соблазнительная Полякова в мини сравнила себя с морковкой

    Оля Полякова 

    instagram.com/polyakovamusic/

    Певица опубликовала забавный фотоколлаж.

    «Королева ночи» украинского шоу-биза Оля Полякова поделилась в своем фотоблоге очередной смешной фотографией.

    На странице в Instagram звезда запостила фотоколлаж, на котором сравнила себя с морковью. Слева на фото позирует сама певица в мини-юбки оранжевого цвета, а справа звезда показала морковь в подобной позе.

    «Итак, конкурс! Кто красивее?» – подписала смешное фото исполнительница.

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    Соблазнительная Полякова в мини сравнила себя с морковкой
    Соблазнительная Полякова в мини сравнила себя с морковкой
    Соблазнительная Полякова в мини сравнила себя с морковкой
    Соблазнительная Полякова в мини сравнила себя с морковкой
    Соблазнительная Полякова в мини сравнила себя с морковкой
    Соблазнительная Полякова в мини сравнила себя с морковкой
    Соблазнительная Полякова в мини сравнила себя с морковкой
    Соблазнительная Полякова в мини сравнила себя с морковкой
    Соблазнительная Полякова в мини сравнила себя с морковкой
    Соблазнительная Полякова в мини сравнила себя с морковкой
    instagram.com/polyakovamusic/

    Новая фотография Оли Поляковой изрядно рассмешил поклонников в соцсети. Фоловеры отметили, что чувство юмора - это лучшее, что может быть в человеке.

    «У Поляковой больше плюсов: она полезна не только для зрения, но и для слуха», «Да уж, чудо природы в обоих случаях», «Такое чувство юмора - это лучшее, что может быть в человеке», - писали пользователи под фотографией .

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    певица
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