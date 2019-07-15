Соблазнительная Полякова в мини сравнила себя с морковкой



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Оля Полякова instagram.com/polyakovamusic/

Певица опубликовала забавный фотоколлаж.

«Королева ночи» украинского шоу-биза Оля Полякова поделилась в своем фотоблоге очередной смешной фотографией.

На странице в Instagram звезда запостила фотоколлаж, на котором сравнила себя с морковью. Слева на фото позирует сама певица в мини-юбки оранжевого цвета, а справа звезда показала морковь в подобной позе.

«Итак, конкурс! Кто красивее?» – подписала смешное фото исполнительница.

Новая фотография Оли Поляковой изрядно рассмешил поклонников в соцсети. Фоловеры отметили, что чувство юмора - это лучшее, что может быть в человеке.

«У Поляковой больше плюсов: она полезна не только для зрения, но и для слуха», «Да уж, чудо природы в обоих случаях», «Такое чувство юмора - это лучшее, что может быть в человеке», - писали пользователи под фотографией .