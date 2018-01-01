Дженни Депп станет гитаристом у Мэрилина Мэнсона
- Вчора, 21:58
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Мэрилин Мэнсон и Джонни Депп
Актер решил вспомнить молодость и вновь взять в руки гитару
Легендарный голливудский актер Джонни Депп, который в последние годы переживает не лучший период в творчестве и в личной жизни, заявил, что намерен выступать в качестве гитариста у певца Мэрилина Мэнсона. Об этом музыкант заявил на своей странице в Twitter.
«Джонни Депп думает стать нашим гитаристом. Звучит неплохо?» - написал он в посте.
Ранее артисты уже выступали на одной сцене и даже появляются вместе с одном из клипов Мэнсона. Известно, то они уже давно дружат.
Напомним, что ранее Депп выступал в группе Hollywood Vampires, в которой также выступали Элис Купер и Джо Перри. Также он активно выступал в качестве музыканта в самом начале своей творчекой карьеры.
Джерело: Вести