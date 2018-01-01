Дженни Депп станет гитаристом у Мэрилина Мэнсона

Актер решил вспомнить молодость и вновь взять в руки гитару

Легендарный голливудский актер Джонни Депп, который в последние годы переживает не лучший период в творчестве и в личной жизни, заявил, что намерен выступать в качестве гитариста у певца Мэрилина Мэнсона. Об этом музыкант заявил на своей странице в Twitter. «Джонни Депп думает стать нашим гитаристом. Звучит неплохо?» - написал он в



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Мэрилин Мэнсон и Джонни Депп

Актер решил вспомнить молодость и вновь взять в руки гитару

Легендарный голливудский актер Джонни Депп, который в последние годы переживает не лучший период в творчестве и в личной жизни, заявил, что намерен выступать в качестве гитариста у певца Мэрилина Мэнсона. Об этом музыкант заявил на своей странице в Twitter.

«Джонни Депп думает стать нашим гитаристом. Звучит неплохо?» - написал он в посте.

Ранее артисты уже выступали на одной сцене и даже появляются вместе с одном из клипов Мэнсона. Известно, то они уже давно дружат.

Напомним, что ранее Депп выступал в группе Hollywood Vampires, в которой также выступали Элис Купер и Джо Перри. Также он активно выступал в качестве музыканта в самом начале своей творчекой карьеры.

Джерело: Вести