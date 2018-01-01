Солист Львовской оперы признался в поддержке боевиков Донбасса

Танцор Николай Санжаревский в данный момент находится под следствием СБУ

В центре громкого скандала оказался один из солистов балета Львовской оперы Николай Санжаревский. Выяснилось, что он модерировал в социальных сетях страницы т. н. антимайдана. При этом артист отмечает, что делал это только в 2014 году. Санжаревский подтвердил, что переводил средства на оккупированные территории. «Я занимался



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Николай Санжаревский

Танцор Николай Санжаревский в данный момент находится под следствием СБУ

В центре громкого скандала оказался один из солистов балета Львовской оперы Николай Санжаревский. Выяснилось, что он модерировал в социальных сетях страницы т. н. антимайдана. При этом артист отмечает, что делал это только в 2014 году.

Санжаревский подтвердил, что переводил средства на оккупированные территории. «Я занимался администрированием одной из второстепенных страниц Антимайдана. В своих постах я жестко критиковал действия отдельных политиков», – отмечает танцор.

Когда же началась война на востоке Украины, артист отметил, что искренне сочувствовал местному населению. Это побудило его начать сбор средств, в чем ему помогали старые знакомые.

Николай Санжаревский

«Был медицинский работник, с которым мы были знакомы, ибо я гастролировал в Донецке. Он уверял, что есть нехватка лекарств. Я создал эти кошельки. Помощь должна идти для гражданского населения, но я понял, что другие люди могут использовать по другому назначению и остановил всю эту деятельность. Тогда обратился с запросом на закрытие тех кошельков», – рассказывает Николай Санжаревский.

Артиста уже вызывали на допрос в СБУ. Однако пока не известно, какие выводы сделали правоохранители.

В данный момент танцор остается солистом Львовской оперы и арт-директором балетной школы. Именно с ней связан еще один инцидент. На конкурсе в Беларуси воспитанники его школы выступили вместе с коллективом из «ДНР». И артист балета объясняет это лишь спортивным интересом.

«О том, что там участвует псевдодержавное образование «ДНР» мы узнали за несколько часов до выезда. Я забросил всю эту работу в социальных сетях и понял, чтобы не делать в соцсетях, это не является реальной жизнью и что изменить эту беду, в которой Украина оказалась, просто невозможно. Поэтому мы сфокусировались на проектах, которые в перспективе помогут реинтеграции Донбасса», – подытожил артист.

Джерело: Обозреватель