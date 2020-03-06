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    Шоу-биз

    Создатель «Чернобыля» снимет сериал по мотивам популярной компьютерной игры

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    <p>Шоу будет основано на сюжете первой части и сиквела, который выйдет в конце мая 2020 года</p> <div></div> - Создатель «Чернобыля» снимет сериал по мотивам популярной компьютерной игры

    Шоу будет основано на сюжете первой части и сиквела, который выйдет в конце мая 2020 года

    Дата выхода сериала пока не объявлена

    Создатель «Чернобыля» Крейг Мэйзин приступил к работе над сериалом для HBO по игре The Last of Us. Об этом сообщает Hollywood Reporter. В работе над сериалом также принимает участие Нил Дракманн - сценарист и креативный директор игры The Last of Us.

    Действие игры происходит в постапокалиптическом будущем в США. Большая часть населения планеты погибла из-за инфекции. Главные герои - контрабандист Джоэл и 14-летняя девочка Элли, цель которых - выжить. Критики высоко оценили игру, она получила множество наград.

    Сюжет сериала будет основан на событиях первой части The Last of Us, но также затронет и вторую часть, которая выйдет 29 мая. Действие в ней будет происходить спустя пять лет после событий первой игры.

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