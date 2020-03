Создатель «Чернобыля» снимет сериал по мотивам популярной компьютерной игры



Шоу будет основано на сюжете первой части и сиквела, который выйдет в конце мая 2020 года

Дата выхода сериала пока не объявлена

Создатель «Чернобыля» Крейг Мэйзин приступил к работе над сериалом для HBO по игре The Last of Us. Об этом сообщает Hollywood Reporter. В работе над сериалом также принимает участие Нил Дракманн - сценарист и креативный директор игры The Last of Us.

Действие игры происходит в постапокалиптическом будущем в США. Большая часть населения планеты погибла из-за инфекции. Главные герои - контрабандист Джоэл и 14-летняя девочка Элли, цель которых - выжить. Критики высоко оценили игру, она получила множество наград.

Сюжет сериала будет основан на событиях первой части The Last of Us, но также затронет и вторую часть, которая выйдет 29 мая. Действие в ней будет происходить спустя пять лет после событий первой игры.