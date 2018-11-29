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    Шоу-биз

    Сразу три украинских фильма получили награды на международном кинофестивале в Индии

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    Сразу три украинских фильма получили награды на международном кинофестивале в Индии

    Отечественное кино продолжает собирать награды на мировых форумах

    Вчера завершился 49-й Международный кинофестиваль в Гоа, на котором сразу три фильма, созданные международными командами при поддержке Госкино, получили призы.

    Наградой за «Лучший фильм» отмечен «Донбасс» Сергея Лозницы, лучшей актрисой фестиваля названа Анастасия Пустовит за главную роль в картине Марыси Никитюк «Когда падают деревья». Специальной наградой жюри отмечен фильм «Вулкан» Романа Бондарчука, который был представлен в номинации полнометражных режиссерских дебютов.

    О триумфе украинских фильмов сообщило Госкино на своей странице в Facebook:

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    Джерело: mediananny.com

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