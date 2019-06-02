Стал известен победитель кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы»



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Павел Серветник

Завершился очередной сезон самого популярного кулинарного шоу в Украине

В субботу, 1 июня, в эфире телеканала СТБ завершился финал «МастерШеф. Профессионалы».

Победителем шоу стал Павел Серветник. 25-летний повар из Херсонской области стал обладателем миллиона гривен.

«Победа на «МастерШеф. Профессионалы» - это очень круто. Но если сравнивать меня с поварами из бурсы – я молодец, но если с Жоаном Рока, лучшим шефом в мире, то я ничтожество. Мне нужно еще многому научиться и усердно работать, чтобы достичь поставленных целей», – говорит Павел.

Павел приготовил в качестве основного блюда – утиную грудку с соусом из копченых куриных желтков, с щучьей икрой, спирулиной и ферментированной капустой. На закуску – рапаны с грибами, сливочным маслом, черным чесноком и бейглом из гречневой муки и тыквенными семечками. На десерт – «динамит» из японского бисквита с муссом из 7 состояний молока.

Джерело: Обозреватель