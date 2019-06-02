  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Стал известен победитель кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы»

    • Розсилка
    Павел Серветник - Стал известен победитель кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы»
    Павел Серветник

    Завершился очередной сезон самого популярного кулинарного шоу в Украине

    В субботу, 1 июня, в эфире телеканала СТБ завершился финал «МастерШеф. Профессионалы».

    Победителем шоу стал Павел Серветник. 25-летний повар из Херсонской области стал обладателем миллиона гривен.

    «Победа на «МастерШеф. Профессионалы» - это очень круто. Но если сравнивать меня с поварами из бурсы – я молодец, но если с Жоаном Рока, лучшим шефом в мире, то я ничтожество. Мне нужно еще многому научиться и усердно работать, чтобы достичь поставленных целей», – говорит Павел.

    Павел приготовил в качестве основного блюда – утиную грудку с соусом из копченых куриных желтков, с щучьей икрой, спирулиной и ферментированной капустой. На закуску – рапаны с грибами, сливочным маслом, черным чесноком и бейглом из гречневой муки и тыквенными семечками. На десерт – «динамит» из японского бисквита с муссом из 7 состояний молока.

     

    Джерело: Обозреватель

    кулинария
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ