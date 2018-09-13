Стали известны новые подробности смерти известного рэпера



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Напомним, что Мак Миллера умер с седьмого на восьмое сентября этого года в возрасте 26 лет в своем доме в долине Сан-Фернандо

Смерть музыканта сразу же подтвердила и прокомментировала его семья. «Малкольм МакКормик, известный как Мак Миллер, трагически скончался в возрасте 26 лет. Он был ярким светом в этом мире, для своей семьи, друзей и поклонников. Спасибо за ваши молитвы. Пожалуйста, уважайте нашу частную жизнь. На данный момент нет никаких подробностей о причине его смерти», — поделились они.

Mac Miller - Best Day Ever Автор: Mac Miller

Только полиция до сих пор не установила официальную причину смерти. После обыска в доме Мака Миллера все же нашли совсем небольшое количество наркотиков, но от них не могла быть передозировка. Шериф заявил, что дом успели зачистить до приезда полиции. А сегодня врачи постановили, что Мак умер за несколько часов до того, как его тело обнаружили. Сейчас полиция опрашивает всех подозреваемых, кто находился в тот день в доме на вечеринке Мака Миллера. Ждём официальной версии.