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    Шоу-биз

    Стали известны все финалисты нацотбора на Евровидение-2019

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    Стали известны все финалисты нацотбора на Евровидение-2019

    Финал национального отбора на Евровидение-2019 состоится 23 февраля

    16 февраля состоялся второй полуфинал национального отбора международного песенного конкурса.

    На сцене выступили восемь исполнителей: Kazka, Kira Mazur, Ivan Navi, Anna Maria, Laud, Khayat, Braii и Freedom jazz.

    По результатам голосования зрителей и членов жюри во втором полуфинале национального отбора, наибольшее количество баллов получили группы Freedom jazz, Anna Maria, Kazka.

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    Таким образом в финале нацотбора, который состоится 23 февраля, выступят шесть участников:

    Freedom jazz

    Anna Maria

    Kazka

    Brunettes Shoot Blondes 

    Yuko

    Maruv

    Кроме выступлений украинских конкурсантов, в прямом эфире национального отбора также выступил чешский альт-поп-группа Lake Malawi, который победил в нацотборе своей страны.

    В жюри национального конкурса в этом году - Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов. Ведущий - Сергей Притула.

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    Yuko новости Maruv новости Blondes Anna Maria новости Kazka новости Freedom jazz новости
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