Стали известны все финалисты нацотбора на Евровидение-2019



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Финал национального отбора на Евровидение-2019 состоится 23 февраля

16 февраля состоялся второй полуфинал национального отбора международного песенного конкурса.

На сцене выступили восемь исполнителей: Kazka, Kira Mazur, Ivan Navi, Anna Maria, Laud, Khayat, Braii и Freedom jazz.

По результатам голосования зрителей и членов жюри во втором полуфинале национального отбора, наибольшее количество баллов получили группы Freedom jazz, Anna Maria, Kazka.

Таким образом в финале нацотбора, который состоится 23 февраля, выступят шесть участников:

Freedom jazz

Anna Maria

Kazka

Brunettes Shoot Blondes

Yuko

Maruv

Кроме выступлений украинских конкурсантов, в прямом эфире национального отбора также выступил чешский альт-поп-группа Lake Malawi, который победил в нацотборе своей страны.

В жюри национального конкурса в этом году - Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов. Ведущий - Сергей Притула.