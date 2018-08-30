Стало известно, кто стал новым героем шоу «Холостяк»
-
Розсилка
Начались съемки нового сезона романтического реалили, в котором самые красивые девушки Украины будут бороться за сердце холостяка
Ну а Scotch уже знает, кто стал главным героем нового сезона - популярный ведущий и главный редактор мужского журнала XXL Никита Добрынин.
Никите 30 лет. Сейчас почти все его время занимают работа, спорт и путешествия, но новый герой шоу «Холостяк» уверен, что карьера – далеко не все для мужчины, ведь она не может сделать его полностью счастливым.
«Моя жизнь достаточно динамична и насыщенна, поэтому дом для меня является некой крепостью, в которую хочется возвращаться, где мне и моей девушке должно быть спокойно и уютно вместе. Я тот мужчина, который всегда будет любить свою жену чуть-чуть больше, чем наших детей. На своем примере я готов показать, что за любовь и отношения стоит бороться, и я искренне надеюсь, что смогу встретить свою половину на этом проекте», - рассказал Добрынин сайту СТБ.
Стоит отметить, что девушкам будет достаточно сложно «охмурить и окольцевать» Никиту Добрынина, ведь он уже один раз был женат и он точно знает, что именно ищет в долгосрочных отношениях.
Ну а пока поклонники с нетерпением ждут нового сезона, Scotch поинтересовался биографией телеведущего и вот, что вы мы узнали:
- Никита Добрынин родился 30 декабря 1987 года, вырос в Черновцах.
- В 2009 году окончил факультет журналистики в Черновицком национальном университете имени Юрия Федьковича. С 2005-го года, будучи студентом, Никита начал работать ведущим на местных радиостанциях и телеканале «Чернівці».
- В 2008-м будущий Холостяк переехал в Киев и стал ведущим «Русского радио Україна». После чего началась его успешная карьера телеведущего на всеукраинских каналах.
- Сегодня Никита Добрынин - ведущий телеканала М1 и радиостанции «Русское радио Україна», а также главный редактор мужского журнала XXL (Украина).
- Много занимается спортом: тайский бокс, сёрфинг, кроссфит, стрельба.
- Музыкальные предпочтения: Travis Scott, Childish Gambino, Nicki Minaj, The Weeknd, Benjamin Clementine, Океан Ельзи, Kazka.
- Рост Холостяка - 182 см.