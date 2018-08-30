  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Стало известно, кто стал новым героем шоу «Холостяк»

    • Розсилка
    Никита Добрынин - Стало известно, кто стал новым героем шоу «Холостяк»
    Никита Добрынин

    Начались съемки нового сезона романтического реалили, в котором самые красивые девушки Украины будут бороться за сердце холостяка

    Ну а Scotch уже знает, кто стал главным героем нового сезона -  популярный ведущий и главный редактор мужского журнала XXL Никита Добрынин.

    Никите 30 лет. Сейчас почти все его время занимают работа, спорт и путешествия, но новый герой шоу «Холостяк» уверен, что карьера – далеко не все для мужчины, ведь она не может сделать его полностью счастливым.

    «Моя жизнь достаточно динамична и насыщенна, поэтому дом для меня является некой крепостью, в которую хочется возвращаться, где мне и моей девушке должно быть спокойно и уютно вместе. Я тот мужчина, который всегда будет любить свою жену чуть-чуть больше, чем наших детей.  На своем примере я готов показать, что за любовь и отношения стоит бороться, и я искренне надеюсь, что смогу встретить свою половину на этом проекте», - рассказал Добрынин  сайту СТБ.

    Стоит отметить, что девушкам будет достаточно сложно «охмурить и окольцевать» Никиту Добрынина, ведь он уже один раз был женат и он точно знает, что именно ищет в долгосрочных отношениях.

    1 з 15
    на весь екран згорнути
    Стало известно, кто стал новым героем шоу «Холостяк»
    Стало известно, кто стал новым героем шоу «Холостяк»
    Стало известно, кто стал новым героем шоу «Холостяк»
    Стало известно, кто стал новым героем шоу «Холостяк»
    Стало известно, кто стал новым героем шоу «Холостяк»
    Стало известно, кто стал новым героем шоу «Холостяк»
    Стало известно, кто стал новым героем шоу «Холостяк»
    Стало известно, кто стал новым героем шоу «Холостяк»
    Стало известно, кто стал новым героем шоу «Холостяк»
    Стало известно, кто стал новым героем шоу «Холостяк»
    Стало известно, кто стал новым героем шоу «Холостяк»
    Стало известно, кто стал новым героем шоу «Холостяк»
    Стало известно, кто стал новым героем шоу «Холостяк»
    Стало известно, кто стал новым героем шоу «Холостяк»

     Ну а пока поклонники с нетерпением ждут нового сезона, Scotch поинтересовался биографией телеведущего и вот, что вы мы узнали:

    • Никита Добрынин родился 30 декабря 1987 года, вырос в Черновцах.
    • В 2009 году окончил факультет журналистики в Черновицком национальном университете имени Юрия Федьковича. С 2005-го года, будучи студентом, Никита начал работать ведущим на местных радиостанциях и телеканале «Чернівці».
    • В 2008-м будущий Холостяк переехал в Киев и стал ведущим «Русского радио Україна». После чего началась его успешная карьера телеведущего на всеукраинских каналах.
    • Сегодня Никита Добрынин - ведущий телеканала М1 и радиостанции «Русское радио Україна», а также главный редактор мужского журнала XXL (Украина).
    • Много занимается спортом: тайский бокс, сёрфинг, кроссфит, стрельба.
    • Музыкальные предпочтения: Travis Scott, Childish Gambino, Nicki Minaj, The Weeknd, Benjamin Clementine, Океан Ельзи, Kazka.
    • Рост Холостяка - 182 см.

    самые сексуальные
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ