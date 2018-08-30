Стало известно, кто стал новым героем шоу «Холостяк»



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Никита Добрынин

Начались съемки нового сезона романтического реалили, в котором самые красивые девушки Украины будут бороться за сердце холостяка

Ну а Scotch уже знает, кто стал главным героем нового сезона - популярный ведущий и главный редактор мужского журнала XXL Никита Добрынин.

Никите 30 лет. Сейчас почти все его время занимают работа, спорт и путешествия, но новый герой шоу «Холостяк» уверен, что карьера – далеко не все для мужчины, ведь она не может сделать его полностью счастливым.

«Моя жизнь достаточно динамична и насыщенна, поэтому дом для меня является некой крепостью, в которую хочется возвращаться, где мне и моей девушке должно быть спокойно и уютно вместе. Я тот мужчина, который всегда будет любить свою жену чуть-чуть больше, чем наших детей. На своем примере я готов показать, что за любовь и отношения стоит бороться, и я искренне надеюсь, что смогу встретить свою половину на этом проекте», - рассказал Добрынин сайту СТБ.

Стоит отметить, что девушкам будет достаточно сложно «охмурить и окольцевать» Никиту Добрынина, ведь он уже один раз был женат и он точно знает, что именно ищет в долгосрочных отношениях.

Ну а пока поклонники с нетерпением ждут нового сезона, Scotch поинтересовался биографией телеведущего и вот, что вы мы узнали: