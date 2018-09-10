Стало известно, кто выбыл из шоу «Танцы со звездами»



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Павел Зибров и Мария Шмелева

Народный артист Украины Павел Зибров и его партнерша не смогли вырваться на первые места в турнирной таблице во время третьего эфира

Пара Павел Зибров и Мария Шмелева, несмотря на удачные выступления на предыдущих эфирах и горячую поддержку зрителей, выбыли из проекта Танцы со звездами во время третьего прямого эфира шоу.

Зибров, который танцевал в шоу после травмы колена, рассказал, что совсем не жалеет и поблагодарил проект за яркие эмоции и интересный опыт

«Я похудел на 7 кг, почувствовал, что у меня есть мышцы, а еще я подрос на 2 см!» - сказал Павел Зибров после объявления оценок.

Стоит отметить, что во время предыдущих двух эфиров жюри танцевального проекта не скупилось на похвалу и высокие оценки для пары. Но в третьем эфире что-то пошло не так.

По результатам оценок судей, турнирную таблицу шоу возглавили Маша Ефросинина с Максимом Леоновым и Павел Вишняков с Юлией Сахневич, а нижнюю строчку заняла пара Леси Никитюк с Максимом Ежовым.

Однако, по результатам зрительского голосования в зону риска попали другие пары: Анита Луценко и Александр Прохоров, Павел Зибров и Мария Шмелева, Николай Тищенко и Nana. В итоге, Анита и Александр получили иммунитет, а интрига развернулась вокруг пар Зиброва и Тищенко.

Но, как выяснилось, меньше всего голосов зрители отдали паре Павла Зиброва и Марии Шмелевой, поэтому им пришлось покинуть проект.