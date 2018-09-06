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    Шоу-биз

    DJ Nana полностью обнажилась во время съемок развлекательного шоу

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    Dj Nana ( Анастасия Кумейко) - DJ Nana полностью обнажилась во время съемок развлекательного шоу
    Dj Nana ( Анастасия Кумейко)

    Участница игрового шоу отвечала на вопросы Сергея Притулы лежа

    Леся Никитюк и Сергей Притула продолжают гендерные баттлы в игровом шоу Нового канала «Хто зверху?» В этот раз в команде блондинки–капитанши Леси Никитюк сыграли три брюнетки: Настя Каменских, Надежда Мейхер и DJ Nana. Под руководством Сергея Притулы соревновались: Амадор Лопес, Владимир «Владзьо» Ковцун и Анатолий Анатолич. Игроки во время съемок отрывались по полной: девушки брили воздушные шары, мужчины играли в бильярд на каблуках и в мини-юбках. Во время раунда «Чиє це?» зрители узнали, кто из девушек воровал клубнику в детстве, и кто из мужчин покрасил котенка в зеленый цвет. Один из раундов вот уже восьмой сезон будоражит звезд-участников больше остальных. «Стеклянной доски» все боятся, как огня. Некоторые даже специально готовятся накануне съемок.

    «Когда я впервые пришла сниматься на «Хто зверху?»,  очень боялась конкурса-доски, – признается Nana. – Просмотрела все сезоны проекта, наблюдала, как себя ведут игроки. Помню, тщательно готовилась: утром приняла душ и ничем не мазала тело, чтобы не скользить. Выбрала комбинезон, который можно легко подкатить, чтобы открыть ноги. В тот раз мне это очень помогло».

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    DJ Nana полностью обнажилась во время съемок развлекательного шоу
    DJ Nana полностью обнажилась во время съемок развлекательного шоу
    DJ Nana полностью обнажилась во время съемок развлекательного шоу
    DJ Nana полностью обнажилась во время съемок развлекательного шоу

    В этот же раз экс-солистке группы Nikita тоже досталась участь отвечать на  вопросы Сергея Притулы, лежа на доске. Чтобы удержаться на шатком «подиуме», Нана пошла на хитрость. Под аккомпанемент капитана мужской команды и всех зрителей-болельщиков: «Baby take off your dress…» девушка сняла платье и только потом взобралась на доску.  

    «Волновалась, что сползу на пол, а мое платье останется на доске. Поэтому решила снять его. Слава Богу, что под ним был купальник. Прилипла идеально! Доска стала почти вертикально, а я не сдвинулась ни на сантиметр», - отметила Анастасия Кумейко.

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