Розраховувала на «Оскар». Як Леді Гага відреагувала на провал фільму «Джокер»

За словами інсайдерів, акторка збентежена браком позитивних відгуків на її виконання ролі Гарлі Квінн

Американська співачка та акторка Леді Гага, яка зіграла Гарлі Квінн у новому фільмі Тодда Філліпса «Джокер: Божевілля на двох», планує швидко перейти до нових проєктів. Так вона намагатиметься відволікти увагу від невдачі фільму. Про це повідомляє Daily Mail.

Леді Гага розчарована негативними відгуками на стрічку, адже «Джокер» провалився в прокаті. Фільм за перший тиждень показів зібрав менш як $40 млн та отримав найнижчий рейтинг CinemaScore в історії коміксів.

За словами інсайдерів, акторка збентежена браком позитивних відгуків на її виконання ролі Гарлі Квінн. Джерело повідомило, що співачка вклала багато сил і емоцій у фільм, і тому вона здивована реакцією аудиторії.

«Вона думала, що цей фільм може принести їй номінацію на «Оскар», особливо тому, що перший фільм мав такий успіх, і Хоакін отримав «Оскар». Тепер вона хотіла б отримати роль у наступному й останньому фільмі Квентіна Тарантіно. Ніхто не знає, що це буде, але вона хоче пройти прослуховування. Вона збирається наполегливо лобіювати зустріч з ним після того, як буде представлений сценарій. Для неї це важливий момент для участі», – йдеться у заяві джерела.

Нагадаємо, що виступ Леді Гаги на церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі був однією з найобговорюваніших подій літа у 2024 році. Хоча її феєричне шоу, в якому співачка поєднала елементи театру, музики та спорту, зачарувало багатьох глядачів, воно також спровокувало шквал критики.