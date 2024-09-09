Оскар 2025: Стало відомо, який фільм представить Україну

Фільм було обрано шляхом голосування 14-ма членами Українського Оскарівського Комітету

Український Оскарівський комітет на засіданні 9 вересня обрав фільм, який претендуватиме на 97-му премію «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». Це буде фільм «Ля Палісіада» режисера Філіпа Сотниченка. Про це повідомляє пресслужба Комітету.

«Український Оскарівський Комітет на засіданні 9 вересня обрав фільм, який представлятиме Україну серед претендентів на номінацію на 97-му премію «Оскар» Американської академії кінематографічних мистецтв та наук у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». Ним став фільм «Ля Палісіада» режисера Філіпа Сотниченка», – йдеться в заяві Комітету.

Події стрічки відбуваються у 1996 році. За сюжетом, за п'ять місяців до введення мораторію на смертну кару двоє старих друзів, поліцейський детектив і судовий психіатр, розслідують убивство свого колеги.

Фільм було обрано шляхом голосування 14-ма членами Українського Оскарівського Комітету.

«Члени Комітету детально розглянули подані фільми, дискусія була палкою і конструктивною. У результаті голосування претендентом обрано фільм «Ля Палісіада». Бажаємо представнику успіху в оскарівських перегонах», – заявив Дмитро Сухолиткий-Собчук, Голова Українського Оскарівського Комітету.

Нагадаємо, український фільм «20 днів у Маріуполі» режисера Мстислава Чернова отримав нагороду «Оскар» в категорії «Найкращий повнометражний документальний фільм». Це перший в історії «Оскар» для України.