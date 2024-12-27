Україна підготувала все необхідне для проведення другого Саміту миру – МЗС

Україна вже провела всі тематичні конференції, які узгодили спільні позиції за пунктами формули миру президента Зеленського

Україна підготувала все необхідне для проведення другого Саміту миру, хоча озвучені раніше терміни проведення зустрічі були орієнтовними. Про це на брифінгу заявив речник МЗС Георгій Тихий, пише Суспільне.

«Україна все підготувала для проведення другого Саміту миру. Провела всі тематичні конференції, які узгодили спільні позиції за пунктами формули миру. Тобто Україна станом на зараз, можна сказати, теж у сильній дипломатичній позиції, тому що має все підготовлене», – сказав він.

Також речник МЗС зазначив, для результативності саміту потрібна підготовка.

«Тобто Україна, станом на зараз, можна сказати, теж в сильній дипломатичній позиції, бо має все підготовлене. Але, звісно, для того, щоб саміт цей відбувся, щоб він був результативним, потрібна підготовка. Тобто терміни, які озвучувалися, були орієнтовними, і Україна завжди намагається все зробити якомога швидше, як ви знаєте», – сказав Тихий.

Він додав, що робота над підготовкою все ще триває.

«Просто саміт, або просто подія заради події не потрібна, потрібно щось результативне. От над цим робота і триває», – сказав речник МЗС.

Нагадаємо, Україна готує план із трьох пунктів, який буде надано на другому Саміті миру.

До слова, Україна планує до кінця 2024 року організувати другий Саміт миру за участі Росії.

Раніше радниця глави Офісу президента Дарія Зарівна заявила, що Другий Глобальний саміт миру не відбудеться у листопаді 2024, як очікувалося. Однак президент України Володимир Зеленський повідомив, що має намір провести ще один міжнародний мирний саміт з викладенням свого бачення припинення війни у листопаді.

Глобальний саміт миру пройшов 15-16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток. На ньому обговорювалась ядерна безпека, продовольча безпека та гуманітарний вимір – обмін полоненими та повернення викрадених українських дітей.

За словами керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, запрошення на другий Саміт миру представника Росії, якому передадуть напрацьований план руху до миру, не слід трактувати як початок перемовин з РФ.

Раніше прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков заявив, що наразі Саміту миру за участі Росії не планується, бо його країна не довіряє українській владі.

Також міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що обговорення щодо проведення другого Саміту миру містить підходи, які є неприйнятними для Росії та «багатьох інших» держав.

До слова, Сполучені Штати Америки підтримають рішення України залучити Росію до проведення другого Саміту миру, якщо участь представників РФ ініціює українська сторона.