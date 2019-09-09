Супермодель Кара Делевинь целовалась с женой во время теннисного матча (фото)



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Кара Делевинь Фото: instagram.com/caradelevingne/

Самая высокооплачиваемая модель Великобритании не стесняется своих чувств

26-летняя модель Кара Делевинь и ее 29-летняя пассия, актриса Эшли Бенсон, демонстрировали свои нежные чувства друг к другу на финальном матче US Open-2019 в Нью-Йорке.

Во время спортивного сражения влюбленные выглядели счастливыми. Модель и звезда сериала «Милые обманщицы» смеялись, обнимались и целовались. Влюбленные попали в объективы папарацци.

Недавно Кара Делевинь, которая стала самой высооплачиваемой моделью Великобритании, заявила, что не хочет скрывать свои отношения с Эшли. Кара и Эшли тайно поженились в маленькой часовне в Лас-Вегасе. У алтаря знаменитостей встречал двойник Элвиса Пресли. Среди гостей оказалась Шарлиз Терон и Софи Тернер. Церемония обошлась паре в 300 долларов.

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