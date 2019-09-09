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    Шоу-биз

    Супермодель Кара Делевинь целовалась с женой во время теннисного матча (фото)

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    <p>Кара Делевинь</p> <p>Фото: instagram.com/caradelevingne/</p> - Супермодель Кара Делевинь целовалась с женой во время теннисного матча (фото)

    Кара Делевинь

    Фото: instagram.com/caradelevingne/

    Самая высокооплачиваемая модель Великобритании не стесняется своих чувств

    26-летняя модель Кара Делевинь и ее 29-летняя пассия, актриса Эшли Бенсон, демонстрировали свои нежные чувства друг к другу на финальном матче US Open-2019 в Нью-Йорке.

    Во время спортивного сражения влюбленные выглядели счастливыми. Модель и звезда сериала «Милые обманщицы» смеялись, обнимались и целовались. Влюбленные попали в объективы папарацци.

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    Супермодель Кара Делевинь целовалась с женой во время теннисного матча (фото)
    Супермодель Кара Делевинь целовалась с женой во время теннисного матча (фото)
    Супермодель Кара Делевинь целовалась с женой во время теннисного матча (фото)
    Супермодель Кара Делевинь целовалась с женой во время теннисного матча (фото)
    Супермодель Кара Делевинь целовалась с женой во время теннисного матча (фото)
    Супермодель Кара Делевинь целовалась с женой во время теннисного матча (фото)
    Супермодель Кара Делевинь целовалась с женой во время теннисного матча (фото)
    Супермодель Кара Делевинь целовалась с женой во время теннисного матча (фото)
    Супермодель Кара Делевинь целовалась с женой во время теннисного матча (фото)
    Супермодель Кара Делевинь целовалась с женой во время теннисного матча (фото)
    Супермодель Кара Делевинь целовалась с женой во время теннисного матча (фото)
    Супермодель Кара Делевинь целовалась с женой во время теннисного матча (фото)
    Супермодель Кара Делевинь целовалась с женой во время теннисного матча (фото)
    Супермодель Кара Делевинь целовалась с женой во время теннисного матча (фото)
    Супермодель Кара Делевинь целовалась с женой во время теннисного матча (фото)
    Супермодель Кара Делевинь целовалась с женой во время теннисного матча (фото)
    Супермодель Кара Делевинь целовалась с женой во время теннисного матча (фото)
    Супермодель Кара Делевинь целовалась с женой во время теннисного матча (фото)
    Супермодель Кара Делевинь целовалась с женой во время теннисного матча (фото)
    Супермодель Кара Делевинь целовалась с женой во время теннисного матча (фото)
    Супермодель Кара Делевинь целовалась с женой во время теннисного матча (фото)
    Супермодель Кара Делевинь целовалась с женой во время теннисного матча (фото)
    instagram.com/caradelevingne/

    Недавно Кара Делевинь, которая стала самой высооплачиваемой моделью Великобритании, заявила, что не хочет скрывать свои отношения с Эшли. Кара и Эшли тайно поженились в маленькой часовне в Лас-Вегасе. У алтаря знаменитостей встречал двойник Элвиса Пресли. Среди гостей оказалась Шарлиз Терон и Софи Тернер. Церемония обошлась паре в 300 долларов.

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    актриса модель
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