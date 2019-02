Супермодель Кара Делевинь приняла участие в записи песни и снялась в видеоклипе



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кара Делевинь

Единственной же официальной песней Кары, которая доступна общественности, является композиция I Feel Everything

26-летняя топ-модель Кара Делевинь не только успешная модель, но и актриса. Однако звезда решила попробовать себя и в еще одном амплуа - Делевинь приняла участие в записи песни Rudeboy Lovesong совместно с британскими диджеями Shy FX и Sweetie Irie и снялась в видеоклипе.

По сообщениям британской газеты The Sun, модель делает первые шаги в музыкальной карьере и очень довольна тем, как у нее это выходит.

«Кара уже давно занимается звукозаписью. Несколько лет назад она уже записала несколько песен, но тогда она посчитала, что время еще не пришло, и сосредоточилась на актерской карьере. Сейчас в ее жизни как раз такой этап, когда ей не терпится окунуться с головой в новые проекты и она готова петь», - сказал инсайдер.

Единственной же официальной песней Кары, которая доступна общественности, является композиция I Feel Everything, ставшая саундтреком к фильму «Валериан и город тысячи планет» (Valerian And The City of a Thousand Planets). В картине Делевинь исполнила одну из главных ролей.