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    Шоу-биз

    Супермодель Кара Делевинь приняла участие в записи песни и снялась в видеоклипе

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    Кара Делевинь - Супермодель Кара Делевинь приняла участие в записи песни и снялась в видеоклипе
    Кара Делевинь

    Единственной же официальной песней Кары, которая доступна общественности, является композиция I Feel Everything

    26-летняя топ-модель Кара Делевинь не только успешная модель, но и актриса. Однако звезда решила попробовать себя и в еще одном амплуа - Делевинь приняла участие в записи песни Rudeboy Lovesong совместно с британскими диджеями Shy FX и Sweetie Irie и снялась в видеоклипе.

    По сообщениям британской газеты The Sun, модель делает первые шаги в музыкальной карьере и очень довольна тем, как у нее это выходит.

    «Кара уже давно занимается звукозаписью. Несколько лет назад она уже записала несколько песен, но тогда она посчитала, что время еще не пришло, и сосредоточилась на актерской карьере. Сейчас в ее жизни как раз такой этап, когда ей не терпится окунуться с головой в новые проекты и она готова петь», - сказал инсайдер.

    Единственной же официальной песней Кары, которая доступна общественности, является композиция I Feel Everything, ставшая саундтреком к фильму «Валериан и город тысячи планет» (Valerian And The City of a Thousand Planets). В картине Делевинь исполнила одну из главных ролей.

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    актриса модель
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