Зірковий актор «Шоу Довгоносиків» зізнався, чому через Повалій відмовився від Народного артиста

Актор Віктор Андрієнко відмовився від Народного артиста та розкрив розмір пенсії

Відомий український актор і режисер Віктор Андрієнко відверто розповів про своє ставлення до державних звань та розмір своєї пенсії. Заслужений артист України зізнався, що звання, на жаль, не має значного впливу на його фінансовий стан, а від Народного артиста він свого часу взагалі відмовився. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю Слави Дьоміна.

На запитання Дьоміна про користь звання Заслужений артист України, Андрієнко з іронією відповів: «Нічого. До пенсії може 100 гривень додає».

Щодо звання Народного артиста України, актор зізнався, що йому його пропонували, але він відмовився. Андрієнко вважає, що це було б несправедливо щодо інших акторів, які роками чекають своєї черги.

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«Я вважав… ви знаєте скільки багато людей по Україні, акторів, яким вже по 70 років і вони в черзі стоять. Тому я вважав, що тільки получив заслуженого артиста, а зараз через пів року отримати вже народного? Є у нас така співачка Таїсія Повалій – вона отримала заслуженого артиста, а через тиждень стала народною. Я вважав, що це не вірно. Там написано 6 років для отримання, значить через 6 років буду народним», – пояснив Андрієнко.

На запитання, чи гріє душу звання Заслуженого артиста, Віктор Андрієнко відповів анекдотом: «Одному дагестанському актору дали народного артиста, і коли п'янка йде, а він сидить і плаче. У нього запитують «а чого ви плачете?», а він каже «розумієте, я був заслужений артист, а зараз що – народний артист, народний хор, народний театр..» от і все».

Розмова торкнулася і більш прозаїчних речей – пенсії актора. Андрієнко зазначив, що за рахунок звання пенсія зростає, можливо, на 100 гривень. Коли Дьомін припустив, що пенсія актора може бути в районі 8-10 тис грн, Андрієнко розвіяв це уявлення, заявивши: «Ні, менша. У мене пенсія до чотирьох тисяч».

Віктор Андрієнко – 65-річний актор та режисер театру та кіно, сценарист, письменник, продюсер, Заслужений артист України, починав працювати у кіноіндустрії як каскадер. Член Спілки театральних діячів України. Найбільш відомий за анімаційним фільмом «Острів скарбів» та телепрограмою «Шоу довгоносиків». Професійну діяльність розпочав у 1978 році.

Актор пояснив, що зараз пенсія обчислюється за принципом «скільки за три роки наколядував». Він з 17 років працює, але зіткнувся з проблемою: «У мене проблема була – вони (ред. Пенсійний фонд) не можуть знайти документи. Я коли був директором студії, ми багато заробляли і багато платили податків і вони загубили ці документи. Якщо би були ті документи, то була б зовсім інша пенсія, але вони не можуть знайти документи».

Нагадаємо, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно співачки та колишньої народної депутатки Таїсії Повалій за фактами колабораційної діяльності, публічних закликів до агресивної війни та виправдовування збройної агресії РФ проти України.