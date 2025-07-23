Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Зірковий актор «Шоу Довгоносиків» зізнався, чому через Повалій відмовився від Народного артиста

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Андрієнко: вона отримала заслуженого артиста, а через тиждень стала народною
фото: скріншот з відео

Актор Віктор Андрієнко відмовився від Народного артиста та розкрив розмір пенсії

Відомий український актор і режисер Віктор Андрієнко відверто розповів про своє ставлення до державних звань та розмір своєї пенсії. Заслужений артист України зізнався, що звання, на жаль, не має значного впливу на його фінансовий стан, а від Народного артиста він свого часу взагалі відмовився. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю Слави Дьоміна.

На запитання Дьоміна про користь звання Заслужений артист України, Андрієнко з іронією відповів: «Нічого. До пенсії може 100 гривень додає».

Щодо звання Народного артиста України, актор зізнався, що йому його пропонували, але він відмовився. Андрієнко вважає, що це було б несправедливо щодо інших акторів, які роками чекають своєї черги.

Зірковий актор «Шоу Довгоносиків» зізнався, чому через Повалій відмовився від Народного артиста фото 1
скріншот

«Я вважав… ви знаєте скільки багато людей по Україні, акторів, яким вже по 70 років і вони в черзі стоять. Тому я вважав, що тільки получив заслуженого артиста, а зараз через пів року отримати вже народного? Є у нас така співачка Таїсія Повалій – вона отримала заслуженого артиста, а через тиждень стала народною. Я вважав, що це не вірно. Там написано 6 років для отримання, значить через 6 років буду народним», – пояснив Андрієнко.

На запитання, чи гріє душу звання Заслуженого артиста, Віктор Андрієнко відповів анекдотом: «Одному дагестанському актору дали народного артиста, і коли п'янка йде, а він сидить і плаче. У нього запитують «а чого ви плачете?», а він каже «розумієте, я був заслужений артист, а зараз що – народний артист, народний хор, народний театр..» от і все».

Розмова торкнулася і більш прозаїчних речей – пенсії актора. Андрієнко зазначив, що за рахунок звання пенсія зростає, можливо, на 100 гривень. Коли Дьомін припустив, що пенсія актора може бути в районі 8-10 тис грн, Андрієнко розвіяв це уявлення, заявивши: «Ні, менша. У мене пенсія до чотирьох тисяч».

Віктор Андрієнко – 65-річний актор та режисер театру та кіно, сценарист, письменник, продюсер, Заслужений артист України, починав працювати у кіноіндустрії як каскадер. Член Спілки театральних діячів України. Найбільш відомий за анімаційним фільмом «Острів скарбів» та телепрограмою «Шоу довгоносиків». Професійну діяльність розпочав у 1978 році.

Актор пояснив, що зараз пенсія обчислюється за принципом «скільки за три роки наколядував». Він з 17 років працює, але зіткнувся з проблемою: «У мене проблема була – вони (ред. Пенсійний фонд) не можуть знайти документи. Я коли був директором студії, ми багато заробляли і багато платили податків і вони загубили ці документи. Якщо би були ті документи, то була б зовсім інша пенсія, але вони не можуть знайти документи».

Нагадаємо, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно співачки та колишньої народної депутатки Таїсії Повалій за фактами колабораційної діяльності, публічних закликів до агресивної війни та виправдовування збройної агресії РФ проти України.

Читайте також:

Теги: шоубіз народний артист Таїсія Повалій телебачення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Продюсер Нікітін показав маму у її день народження
Продюсер Нікітін показав маму у її день народження
4 липня, 20:36
Іран починає операцію «Башарат аль-Фатх» проти американських баз (відео)
Іран починає операцію «Башарат аль-Фатх» проти американських баз (відео)
23 червня, 19:50
Стівен Кольбер – один з найпослідовніших критиків Дональда Трампа в американському ефірі
В США закривають вечірнє шоу з популярним ведучим через критику та жарти про Трампа
19 липня, 02:27
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху та президент Сирії Ахмед Аш-Шараа за підтримки США домовилися про припинення вогню
Ізраїль і Сирія домовилися про припинення вогню за посередництва США
19 липня, 04:27
Провести Маестро в останню путь прийшли рідні, друзі, соратники та шанувальники його творчості
Прощання з Ігорем Покладом. Фоторепортаж з церемонії
11 липня, 21:49
Поліція на місці злочину
У США по-звірячому вбито директорку музичного шоу разом із чоловіком
16 липня, 12:12
Творчий доробок Ігоря Поклада включає понад 150 пісень
Легендарний український композитор передбачив свою смерть
17 липня, 11:20
Лариса Кадочникова досі носить звання народної артистки Росії
Зірка «Тіней забутих предків» зустрічається з чоловіком, який молодший за неї на 25 років
18 липня, 11:18
Богдан Ступка з сином Остапом
13 років без Богдана Ступки. Син легендарного актора показав архівні фото
Вчора, 18:10

Шоу-біз

Спадщина Оззі Осборна: кому дістануться величезні статки
Спадщина Оззі Осборна: кому дістануться величезні статки
Зірковий актор «Шоу Довгоносиків» зізнався, чому через Повалій відмовився від Народного артиста
Зірковий актор «Шоу Довгоносиків» зізнався, чому через Повалій відмовився від Народного артиста
Помер легендарний лідер гурту Black Sabbath Оззі Осборн
Помер легендарний лідер гурту Black Sabbath Оззі Осборн
Вагітна дружина нардепа, Miss Ukraine International 2018 втратила житло після атаки РФ (фото)
Вагітна дружина нардепа, Miss Ukraine International 2018 втратила житло після атаки РФ (фото)
Скандальні російськомовні концерти Сердючки. Директор розважального комплексу сплатить штраф
Скандальні російськомовні концерти Сердючки. Директор розважального комплексу сплатить штраф
Донька Полякової розповіла, чому на весіллі не було її рідних
Донька Полякової розповіла, чому на весіллі не було її рідних

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
266K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 липня 2025
15K
Головний прапор України приспущено: стала відома причина
7580
Іноземці скуповують житло в одній із туристичних країн. Українці в лідерах
4485
23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2838
Нардеп пояснив, як працюватимуть мобільні ТЦК

Новини

23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 липня, 00:00
Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
20 липня, 00:23
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 липня, 00:01
Словенія легалізувала евтаназію
18 липня, 21:50

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua