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Ніколь Кідман подалася на ВНЖ в одній з країн Європи

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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Чоловік акторки Кіт Урбан планує подати документи пізніше
фото: з відкритих джерел

Ніколь Кідман приглядається до елітного житлового комплексу Costa Terra Golf & Ocean Club, будинок у якому коштує не один мільйон доларів

Агентство з інтеграції, міграції та надання притулку Португалії отримало заяву на отримання посвідки на проживання від австралійсько-американської актриси Ніколь Кідман. Про це пише «Главком» з посиланням на видання SIC Notícias.

Австралійська актриса, як повідомляється, знаходиться в Лісабоні з неділі. Зірка приглядається до будинку в Мелідесі, в елітному закритому житловому комплексі Costa Terra Golf & Ocean Club. Її сусідами стануть світська левиця Періс Хілтон, актор Джордж Клуні, а також принц Гаррі з Меган Маркл. Резиденція обійшлася герцогу та герцогині Сассекським у понад $4,7 млн.

Утім, як пише New York Post, 57-річний чоловік акторки, кантрі-співак Кіт Урбан не згадувався у документах. Через гастролі він не зміг прилетіти до Португалії, а для подання заяви на візу потрібна особиста присутність заявників. Він планує подати заяву пізніше, відповідно до графіка свого туру.

Пара, як зазначають відкриті джерела, вже має нерухомість в Нешвіллі (Теннессі, США), Беверлі-Гіллз (Каліфорнія, США), дві квартири в Сіднеї (Новий Південний Уельс, Австралія), фермерський будинок у Саттон-Форест (Новий Південний Уельс, Австралія) та квартиру на Мангеттені (Нью-Йорк). Окрім того, з 2023 року подружжя володіє квартирою, яка розташована у найсучаснішому районі Лісабона - Парку націй.

Нагадаємо, Ніколь Кідман визнана жінкою року за версією журналу Time. Як пише видання акторка працює над відновленням гендерного балансу в Голлівуді. Ще у 2017 році вона пообіцяла активно підтримувати фільми та серіали, які створюють жінки й відтоді знялася у картинах 19 режисерок.

Також «Главком» писав, як акторка та фотомодель Памела Андерсон здивувала своєю новою зачіскою. На Met Gala 2025 вона з'явилася у каре з коротким рівним чубчиком у стилі Baby Bangs.

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Теги: Ніколь Кідман голлівудський актор Португалія

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