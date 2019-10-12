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    Шоу-биз

    Светлана Лобода показала себя без макияжа на отдыхе в тропиках

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    <p>Светлана Лобода</p> <p>instagram.com/lobodaofficial/</p> - Светлана Лобода показала себя без макияжа на отдыхе в тропиках

    Светлана Лобода

    instagram.com/lobodaofficial/

    Артистка часто публикует фото в откровенных нарядах

    36-летняя Светлана Лобода решила сделать перерыв в работе. Бывшая солистка группы «Виа Гра» поделилась фото из отпуска.

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    Светлана Лобода показала себя без макияжа на отдыхе в тропиках
    Светлана Лобода показала себя без макияжа на отдыхе в тропиках
    Светлана Лобода показала себя без макияжа на отдыхе в тропиках
    Светлана Лобода показала себя без макияжа на отдыхе в тропиках
    Светлана Лобода показала себя без макияжа на отдыхе в тропиках
    Светлана Лобода показала себя без макияжа на отдыхе в тропиках
    Светлана Лобода показала себя без макияжа на отдыхе в тропиках
    Светлана Лобода показала себя без макияжа на отдыхе в тропиках
    Светлана Лобода показала себя без макияжа на отдыхе в тропиках
    Светлана Лобода показала себя без макияжа на отдыхе в тропиках
    Светлана Лобода показала себя без макияжа на отдыхе в тропиках
    Светлана Лобода показала себя без макияжа на отдыхе в тропиках
    Светлана Лобода показала себя без макияжа на отдыхе в тропиках
    Светлана Лобода показала себя без макияжа на отдыхе в тропиках
    Светлана Лобода показала себя без макияжа на отдыхе в тропиках
    Светлана Лобода показала себя без макияжа на отдыхе в тропиках
    Светлана Лобода показала себя без макияжа на отдыхе в тропиках
    Светлана Лобода показала себя без макияжа на отдыхе в тропиках
    Светлана Лобода показала себя без макияжа на отдыхе в тропиках
    Светлана Лобода показала себя без макияжа на отдыхе в тропиках
    Светлана Лобода показала себя без макияжа на отдыхе в тропиках
    Светлана Лобода показала себя без макияжа на отдыхе в тропиках
    Светлана Лобода показала себя без макияжа на отдыхе в тропиках
    Светлана Лобода показала себя без макияжа на отдыхе в тропиках
    Светлана Лобода показала себя без макияжа на отдыхе в тропиках
    Светлана Лобода показала себя без макияжа на отдыхе в тропиках

    «Суперзвезда» на несколько дней пропала из поля зрения поклонников. Сегодня блондинка снова вышла на связь с подписчиками и сообщила, что она в отпуске. Артистка не стала уточнять, где именно она отдыхает. Судя по фото, Светлана находится в тропиках.

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