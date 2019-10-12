Светлана Лобода показала себя без макияжа на отдыхе в тропиках
Светлана Лобода
instagram.com/lobodaofficial/
Артистка часто публикует фото в откровенных нарядах
36-летняя Светлана Лобода решила сделать перерыв в работе. Бывшая солистка группы «Виа Гра» поделилась фото из отпуска.
«Суперзвезда» на несколько дней пропала из поля зрения поклонников. Сегодня блондинка снова вышла на связь с подписчиками и сообщила, что она в отпуске. Артистка не стала уточнять, где именно она отдыхает. Судя по фото, Светлана находится в тропиках.