Светлана Лобода показала себя без макияжа на отдыхе в тропиках



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Светлана Лобода instagram.com/lobodaofficial/

Артистка часто публикует фото в откровенных нарядах

36-летняя Светлана Лобода решила сделать перерыв в работе. Бывшая солистка группы «Виа Гра» поделилась фото из отпуска.

«Суперзвезда» на несколько дней пропала из поля зрения поклонников. Сегодня блондинка снова вышла на связь с подписчиками и сообщила, что она в отпуске. Артистка не стала уточнять, где именно она отдыхает. Судя по фото, Светлана находится в тропиках.

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