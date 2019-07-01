Светлана Лобода скоро выйдет замуж. Видеофакт

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На днях состоялась свадьба младшей сестры певицы

Украинская певица, которой приписывают роман с фронтменом группы Rammstein Тиллем Линдерманом, отгуляла на свадьбе своей младшей сестры Ксении.

Светлана приехала на свадьбу сестры вместе со своей старшей дочерью Евой и призналась в соцсети, что она очень переживает.

«Мы с Евулей едем на важное событие для нашей семьи. Сердце замирает и даже немного страшновато», - написала артистка на своей странице в Instagram.

А переживать, действительно, было из-за чего. Кроме того, что любимая сестра стала совсем взрослой и теперь у нее своя семья, на свадьбе Лобода поймала букет невесты. А это значит, согласно народным приметам, певица тоже скоро выйдет замуж.

«Вот такой сюрприз», - написала артистка в соцсети и опубликовала видео с места событий.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 1 Июл 2019 в 12:59 PDT









Стоит отметить, что продюсер певицы и близкая подруга Нателла Крапивина отметила в комментариях к посту, что совершенно не против такого развития событий.

«Наконец!», - шутливо написала Крапивина.



