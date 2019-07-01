Светлана Лобода скоро выйдет замуж. Видеофакт
На днях состоялась свадьба младшей сестры певицы
Украинская певица, которой приписывают роман с фронтменом группы Rammstein Тиллем Линдерманом, отгуляла на свадьбе своей младшей сестры Ксении.
Светлана приехала на свадьбу сестры вместе со своей старшей дочерью Евой и призналась в соцсети, что она очень переживает.
«Мы с Евулей едем на важное событие для нашей семьи. Сердце замирает и даже немного страшновато», - написала артистка на своей странице в Instagram.
А переживать, действительно, было из-за чего. Кроме того, что любимая сестра стала совсем взрослой и теперь у нее своя семья, на свадьбе Лобода поймала букет невесты. А это значит, согласно народным приметам, певица тоже скоро выйдет замуж.
«Вот такой сюрприз», - написала артистка в соцсети и опубликовала видео с места событий.
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Стоит отметить, что продюсер певицы и близкая подруга Нателла Крапивина отметила в комментариях к посту, что совершенно не против такого развития событий.
«Наконец!», - шутливо написала Крапивина.