Джастин Бибер обвинил Тейлор Свифт в том, что она манипулирует фанатами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В эти выходные разгорелся нешуточный скандал

Тейлор Свифт опубликовала в социальных сетях пост, полный скорби и негодования из-за того, что менеджер Джастина Бибера Скутер Браун приобрел права на ее музыку. А Бибер, в свою очередь, обвинил ее в манипулировании общественным мнением.

На днях компания Скутера Брауна, с которым Свифт совсем не ладит, выкупила лейбл Big Machine Records, на котором она записала свои первые шесть альбомов. Вместе с лейблом Браун приобрел и права на музыку певицы, о чем та горестно поведала в своем блоге: «Из СМИ я узнала о том, что Скутер Браун выкупил мои песни. Я могу думать лишь о непрекращающихся манипуляциях и издевательствах, которые я годами терпела от него и его клиентов, например, Канье Уэста и Ким Кардашьян. В течение многих лет я умоляла о возможности выкупить права на свою музыку, а вместо этого мне предложили вновь подписаться на лейбл и “зарабатывать” по одному старому альбому за каждый новый. Мне пришлось сделать мучительный выбор и оставить свое прошлое позади».

Поклонники и хейтеры, звездные коллеги и знаменитости, не имеющие отношения к музыке, разделились на два лагеря, и Джастин Бибер занял сторону своего менеджера. «С твоей стороны выносить ссору в сеть и заставлять людей ненавидеть Скутера — несправедливо. Чего ты пыталась добиться, размещая это сообщение? На мой взгляд, ты сделала это ради чужого сочувствия и знала, что твои поклонники будут травить его», — написал исполнитель.

Джерело: popcornnews