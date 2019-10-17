Светлана Лобода в прозрачном платье на голое тело похвасталась идеальной фигурой



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Светлана Лобода instagram.com/lobodaofficial/

Лобода поделилась «закулисьем» подготовки к концерту

36-летняя Светлана Лобода продолжает радовать публику откровенными снимками. Звезда поделилась снимком, на котором она стоит в примерочной в силуэтном наряде. Сквозь платье видна красивая подтянутая фигура Светланы.

Лобода поделилась «закулисьем» подготовки к концерту. В облегающем черном комбинезоне и шляпе в тон актриса сексуально танцевала на столе в окружении мужчин-танцоров. Светлана эффектно двигала бедрами, демонстрируя свою точеную фигуру и округлые формы. «Хочу на концерт!» – призывно написала Лобода в Instagram.