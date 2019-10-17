  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Светлана Лобода в прозрачном платье на голое тело похвасталась идеальной фигурой

    • Розсилка
    <p>Светлана Лобода</p> <p>instagram.com/lobodaofficial/</p> - Светлана Лобода в прозрачном платье на голое тело похвасталась идеальной фигурой

    Светлана Лобода

    instagram.com/lobodaofficial/

    Лобода поделилась «закулисьем» подготовки к концерту

    36-летняя Светлана Лобода продолжает радовать публику откровенными снимками. Звезда поделилась снимком, на котором она стоит в примерочной в силуэтном наряде. Сквозь платье видна красивая подтянутая фигура Светланы.

    1 з 30
    на весь екран згорнути
    Светлана Лобода в прозрачном платье на голое тело похвасталась идеальной фигурой
    Светлана Лобода в прозрачном платье на голое тело похвасталась идеальной фигурой
    Светлана Лобода в прозрачном платье на голое тело похвасталась идеальной фигурой
    Светлана Лобода в прозрачном платье на голое тело похвасталась идеальной фигурой
    Светлана Лобода в прозрачном платье на голое тело похвасталась идеальной фигурой
    Светлана Лобода в прозрачном платье на голое тело похвасталась идеальной фигурой
    Светлана Лобода в прозрачном платье на голое тело похвасталась идеальной фигурой
    Светлана Лобода в прозрачном платье на голое тело похвасталась идеальной фигурой
    Светлана Лобода в прозрачном платье на голое тело похвасталась идеальной фигурой
    Светлана Лобода в прозрачном платье на голое тело похвасталась идеальной фигурой
    Светлана Лобода в прозрачном платье на голое тело похвасталась идеальной фигурой
    Светлана Лобода в прозрачном платье на голое тело похвасталась идеальной фигурой
    Светлана Лобода в прозрачном платье на голое тело похвасталась идеальной фигурой
    Светлана Лобода в прозрачном платье на голое тело похвасталась идеальной фигурой
    Светлана Лобода в прозрачном платье на голое тело похвасталась идеальной фигурой
    Светлана Лобода в прозрачном платье на голое тело похвасталась идеальной фигурой
    Светлана Лобода в прозрачном платье на голое тело похвасталась идеальной фигурой
    Светлана Лобода в прозрачном платье на голое тело похвасталась идеальной фигурой
    Светлана Лобода в прозрачном платье на голое тело похвасталась идеальной фигурой
    Светлана Лобода в прозрачном платье на голое тело похвасталась идеальной фигурой
    Светлана Лобода в прозрачном платье на голое тело похвасталась идеальной фигурой
    Светлана Лобода в прозрачном платье на голое тело похвасталась идеальной фигурой
    Светлана Лобода в прозрачном платье на голое тело похвасталась идеальной фигурой
    Светлана Лобода в прозрачном платье на голое тело похвасталась идеальной фигурой
    Светлана Лобода в прозрачном платье на голое тело похвасталась идеальной фигурой
    Светлана Лобода в прозрачном платье на голое тело похвасталась идеальной фигурой
    Светлана Лобода в прозрачном платье на голое тело похвасталась идеальной фигурой
    Светлана Лобода в прозрачном платье на голое тело похвасталась идеальной фигурой
    Светлана Лобода в прозрачном платье на голое тело похвасталась идеальной фигурой

    Лобода поделилась «закулисьем» подготовки к концерту. В облегающем черном комбинезоне и шляпе в тон актриса сексуально танцевала на столе в окружении мужчин-танцоров. Светлана эффектно двигала бедрами, демонстрируя свою точеную фигуру и округлые формы. «Хочу на концерт!» – призывно написала Лобода в Instagram.

     Читайте также: Откровенные фото самой соблазнительной украинской легкоатлетки Марины Бех-Романчук
    знаменитости актриса шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ