Головна Країна Культура
search button user button menu button

«Це визнання не тільки моєї заслуги»: Вакарчук про відзнаку від президента

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
«Це визнання не тільки моєї заслуги»: Вакарчук про відзнаку від президента
фото: Офіс президента

«Дякую всім і кожному! Продовжуємо йти!», – підсумував він

Український музикант, лідер гурту «Океан Ельзи» отримав відзнаку «Національна легенда України». У своєму дописі він зазначив, що найбільше на нагороди заслуговують наші захисники і захисниці, які кожного дня захищають Україну на фронті, пише «Главком».

Вакарчук продовжив, що не дуже звик до державних нагород чи відзнак, але«сьогоднішня відзнака – це визнання не тільки моєї заслуги».

«Це визнання таланту, зусиль та праці моїх колег-музикантів, з якими я пройшов пліч-о-пліч багато років. Це визнання кропіткої роботи нашої команди, яка допомагає творити.

Це визнання великої підтримки і віри в нас мільйонів українців, без якої неможливим був наш музичний успіх. А найголовніше – усієї сучасної української музики, яка розвивається і з кожним роком усе більше заявляє про себе у світі», – написав він.

Вакарчук з відзнакою
Вакарчук з відзнакою
фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Музикант зазначив, що українська культура – це важливий інструмент боротьби, який відстоює нашу ідентичність і наше майбутнє.

«Дякую всім і кожному! Продовжуємо йти!», – підсумував він.

Нагадаємо, напередодні Дня Незалежності України президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська відзначили видатних людей нагородою «Національна легенда України». 

Хто отримав нагороду «Національна легенда України»:

  • Ярослава Магучіх – українська олімпійська чемпіонка, легкоатлетка;
  • Святослав Вакарчук – музикант, лідер гурту «Океан Ельзи»;
  • Команда СБУ за спецоперацію «Павутина»;
  • Володимир Горбулін – перший віцепрезидент НАН України, Герой України;
  • Сергій Лифар – артист балету, балетмейстер (посмертно). Нагороду передадуть Київській академії танцю ім. Сержа Лифаря;
  • Людмила Монастирська – оперна співачка;
  • Анатолій Криволап – художник;
  • Андрій Сем’янків – капітан медичної служби, письменник;
  • Джеймс Костянтин Темертей – меценат;
  • Василь Зінкевич – співак, народний артист України, Герой України.

«Для нас велика честь відзначити саме таких людей державною нагородою «Національна легенда України». Серж Лифар, Анатолій Криволап, Василь Зінкевич, Джеймс Темертей, Людмила Монастирська, Володимир Горбулін, Ярослава Магучіх, Андрій Сем’янків, Святослав Вакарчук. І ті, чиї імена ми не можемо назвати, але саме завдяки кому ворог відчуває українську силу й стала можливою операція «Павутина». Пишаємося, що в нас є такі люди. Наша спільна гордість і доказ того, що сила України – в людях», – додав Зеленський.

Теги: Святослав Вакарчук Океан Ельзи музикант державні нагороди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Редіс» отримав державну нагороду за особисту мужність
Зеленський нагородив командира «Азову» орденом Богдана Хмельницького
17 серпня, 11:35
Осборн помер 22 липня у своєму будинку в Англії
Розкрито причини смерті Оззі Осборна
5 серпня, 22:00
Олександр Ремез – учасник Культурного десанту, представив нову пісню
Відомий рок-музикант випустив пісню про мужність українських пілотів
3 серпня, 16:53
Полковник поліції очолював підрозділ з правоохоронців Донеччини та Луганщини
Командир бригади «Лють» Казбан, який загинув у ДТП, став Героєм України
26 липня, 11:32
Шерон Осборн здійснила останнє бажання Оззі Осборна
Шерон Осборн виконала останнє бажання чоловіка незадовго до його смерті
24 липня, 19:17
Артист виріс без батька, його виховала мама
«Мамине сонечко»: Артем Пивоваров поділився щемливим фото з найдорожчою людиною
24 липня, 10:21
Британський музикант Оззі Осборн накопичив борги
Гастролював, щоб розплатитися: Оззі Осборн залишив після смерті величезний борг
23 липня, 14:25
На момент смерті, статки Оззі Осборна оціюють у $220 млн
Спадщина Оззі Осборна: кому дістануться величезні статки
23 липня, 10:45
Оззі Осборн та гурт Black Sabbath провели прощальний концерт у Бірмінгемі
Помер легендарний лідер гурту Black Sabbath Оззі Осборн
22 липня, 21:20

Культура

«Це визнання не тільки моєї заслуги»: Вакарчук про відзнаку від президента
«Це визнання не тільки моєї заслуги»: Вакарчук про відзнаку від президента
Мінкульт оголосив створення «Мапи доступності» закладів культури
Мінкульт оголосив створення «Мапи доступності» закладів культури
На Закарпатті археологи знайшли руїни стародавнього замку (фото)
На Закарпатті археологи знайшли руїни стародавнього замку (фото)
Театр Заньковецької отримав нового головного режисера: досьє
Театр Заньковецької отримав нового головного режисера: досьє
Український режисер проти американської медіакорпорації НВО: ексклюзивні подробиці конфлікту
Український режисер проти американської медіакорпорації НВО: ексклюзивні подробиці конфлікту
Відомий рок-музикант випустив пісню про мужність українських пілотів
Відомий рок-музикант випустив пісню про мужність українських пілотів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 серпня 2025
7183
Лавров назвав умову, яка може поставити крапку в переговорах з Україною
2888
Через конфлікт між Ткаченком і Кличком постраждав столичний бізнес
2612
Трамп зробив заяву про закінчення війни в Україні
2184
Припинення вогню не буде. Що далі?

Новини

Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу
Вчора, 22:19
Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи
Вчора, 16:55
Боротьба з ухилянтами. ДБР розповіло, скільки розслідується справ та на яку суму
Вчора, 16:13
Лавров назвав умову, яка може поставити крапку в переговорах з Україною
Вчора, 15:46
Бензин тільки по талонах: як удари ЗСУ вплинули на автозаправки в Росії
Вчора, 15:22
Ще одна країна запропонувала провести у себе саміт Зеленського з Путіним
19 серпня, 22:06

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua