«Це визнання не тільки моєї заслуги»: Вакарчук про відзнаку від президента

Український музикант, лідер гурту «Океан Ельзи» отримав відзнаку «Національна легенда України». У своєму дописі він зазначив, що найбільше на нагороди заслуговують наші захисники і захисниці, які кожного дня захищають Україну на фронті, пише «Главком».

Вакарчук продовжив, що не дуже звик до державних нагород чи відзнак, але«сьогоднішня відзнака – це визнання не тільки моєї заслуги».

«Це визнання таланту, зусиль та праці моїх колег-музикантів, з якими я пройшов пліч-о-пліч багато років. Це визнання кропіткої роботи нашої команди, яка допомагає творити.

Це визнання великої підтримки і віри в нас мільйонів українців, без якої неможливим був наш музичний успіх. А найголовніше – усієї сучасної української музики, яка розвивається і з кожним роком усе більше заявляє про себе у світі», – написав він.

Вакарчук з відзнакою фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Музикант зазначив, що українська культура – це важливий інструмент боротьби, який відстоює нашу ідентичність і наше майбутнє.

«Дякую всім і кожному! Продовжуємо йти!», – підсумував він.

Нагадаємо, напередодні Дня Незалежності України президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська відзначили видатних людей нагородою «Національна легенда України».

Хто отримав нагороду «Національна легенда України»:

Ярослава Магучіх – українська олімпійська чемпіонка, легкоатлетка;

Святослав Вакарчук – музикант, лідер гурту «Океан Ельзи»;

Команда СБУ за спецоперацію «Павутина»;

Володимир Горбулін – перший віцепрезидент НАН України, Герой України;

Сергій Лифар – артист балету, балетмейстер (посмертно). Нагороду передадуть Київській академії танцю ім. Сержа Лифаря;

Людмила Монастирська – оперна співачка;

Анатолій Криволап – художник;

Андрій Сем’янків – капітан медичної служби, письменник;

Джеймс Костянтин Темертей – меценат;

Василь Зінкевич – співак, народний артист України, Герой України.

«Для нас велика честь відзначити саме таких людей державною нагородою «Національна легенда України». Серж Лифар, Анатолій Криволап, Василь Зінкевич, Джеймс Темертей, Людмила Монастирська, Володимир Горбулін, Ярослава Магучіх, Андрій Сем’янків, Святослав Вакарчук. І ті, чиї імена ми не можемо назвати, але саме завдяки кому ворог відчуває українську силу й стала можливою операція «Павутина». Пишаємося, що в нас є такі люди. Наша спільна гордість і доказ того, що сила України – в людях», – додав Зеленський.