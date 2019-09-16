«Танцы со звездами»: главные неудачники четвертого эфира



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По сумме баллов от судей и зрительского голосования последнюю позицию заняла всеми любимая пара

На канале «1+1» состоялся четвертый прямой эфир третьего сезона проекта «Танцы со звездами».

Темой четвертого прямого эфира шоу стал «Вечер любви», поскольку именно во время шоу состоялась церемония бракосочетания судьи проекту Екатерины Кухар с Александром Стояновым.

На этот раз в зону риска попали участники: Елена Кравец и Максим Леонов, Надежда Матвеева и Валерий Шохин, Даниэль Салем и Юлия Сахневич

После голосования жюри и по результатам зрительского голосования проект покинули Надежда Матвеева и Валерий Шохин.

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