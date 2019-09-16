«Танцы со звездами»: главные неудачники четвертого эфира
instagram.com/tanci1plus1/
По сумме баллов от судей и зрительского голосования последнюю позицию заняла всеми любимая пара
На канале «1+1» состоялся четвертый прямой эфир третьего сезона проекта «Танцы со звездами».
Темой четвертого прямого эфира шоу стал «Вечер любви», поскольку именно во время шоу состоялась церемония бракосочетания судьи проекту Екатерины Кухар с Александром Стояновым.
instagram.com/tanci1plus1/
На этот раз в зону риска попали участники: Елена Кравец и Максим Леонов, Надежда Матвеева и Валерий Шохин, Даниэль Салем и Юлия Сахневич
После голосования жюри и по результатам зрительского голосования проект покинули Надежда Матвеева и Валерий Шохин.