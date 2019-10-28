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    Шоу-биз

    «Танцы со звездами»: главные неудачники десятого эфира

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    Фото: instagram.com/tanci1plus1 - «Танцы со звездами»: главные неудачники десятого эфира
    Фото: instagram.com/tanci1plus1

    После танца за жизнь голоса судей разделились

    Темой очередного, десятого прямого эфира шоу «Танцев со звездами» стал «Мистический вечер в Хэллоуин», поэтому на паркете пары продемонстрировали номера, полные загадочных историй.

    Однако только две пары набравшие низкую сумму баллов, за возможность остаться в проект продемонстрировали танец, который стал для них сюрпризом. Так, за шанс выступить в одиннадцатом эфире пришлось бороться Елене и Даниэлю, одновременно должны были станцевать ча-ча-ча.

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    «Танцы со звездами»: главные неудачники десятого эфира
    «Танцы со звездами»: главные неудачники десятого эфира
    «Танцы со звездами»: главные неудачники десятого эфира
    «Танцы со звездами»: главные неудачники десятого эфира
    «Танцы со звездами»: главные неудачники десятого эфира
    «Танцы со звездами»: главные неудачники десятого эфира
    «Танцы со звездами»: главные неудачники десятого эфира
    «Танцы со звездами»: главные неудачники десятого эфира
    «Танцы со звездами»: главные неудачники десятого эфира
    «Танцы со звездами»: главные неудачники десятого эфира
    «Танцы со звездами»: главные неудачники десятого эфира
    «Танцы со звездами»: главные неудачники десятого эфира
    «Танцы со звездами»: главные неудачники десятого эфира
    «Танцы со звездами»: главные неудачники десятого эфира
    «Танцы со звездами»: главные неудачники десятого эфира
    «Танцы со звездами»: главные неудачники десятого эфира
    «Танцы со звездами»: главные неудачники десятого эфира
    «Танцы со звездами»: главные неудачники десятого эфира
    «Танцы со звездами»: главные неудачники десятого эфира
    «Танцы со звездами»: главные неудачники десятого эфира
    «Танцы со звездами»: главные неудачники десятого эфира
    «Танцы со звездами»: главные неудачники десятого эфира
    «Танцы со звездами»: главные неудачники десятого эфира
    «Танцы со звездами»: главные неудачники десятого эфира
    «Танцы со звездами»: главные неудачники десятого эфира
    «Танцы со звездами»: главные неудачники десятого эфира
    «Танцы со звездами»: главные неудачники десятого эфира
    «Танцы со звездами»: главные неудачники десятого эфира
    «Танцы со звездами»: главные неудачники десятого эфира
    «Танцы со звездами»: главные неудачники десятого эфира
    «Танцы со звездами»: главные неудачники десятого эфира
    «Танцы со звездами»: главные неудачники десятого эфира
    Фото: instagram.com/tanci1plus1

    После танца за жизнь голоса судей разделились, Григорий Чапкис и Екатерина Кухар отдали свои голоса за Лену, а вот Франсиско Гомес и Влад Яма проголосовали за Даниеля.

    В таком случае, когда голоса судей разделились поровну по всемирному правилу «Танцев со звездами», шоу покидает пара, набравшая наименьшее колличество голосов зрительского голосования.

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    Танцы со звездами Влад Яма Екатерина Кухар Хэллоуин
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