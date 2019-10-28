«Танцы со звездами»: главные неудачники десятого эфира



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: instagram.com/tanci1plus1

После танца за жизнь голоса судей разделились

Темой очередного, десятого прямого эфира шоу «Танцев со звездами» стал «Мистический вечер в Хэллоуин», поэтому на паркете пары продемонстрировали номера, полные загадочных историй.

Однако только две пары набравшие низкую сумму баллов, за возможность остаться в проект продемонстрировали танец, который стал для них сюрпризом. Так, за шанс выступить в одиннадцатом эфире пришлось бороться Елене и Даниэлю, одновременно должны были станцевать ча-ча-ча.

После танца за жизнь голоса судей разделились, Григорий Чапкис и Екатерина Кухар отдали свои голоса за Лену, а вот Франсиско Гомес и Влад Яма проголосовали за Даниеля.

В таком случае, когда голоса судей разделились поровну по всемирному правилу «Танцев со звездами», шоу покидает пара, набравшая наименьшее колличество голосов зрительского голосования.