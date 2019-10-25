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    Шоу-биз

    Владимир Остапчук разводится с женой после 12 лет брака

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    Владимир Остапчук разводится с женой после 12 лет брака

    Что стало причиной такого решения супруги пока неизвестно

    Популярный ведущий и участник проекта «Танцы со звездами» Владимир Остапчук с женой Еленой Войченко. В сети появилась официальная информация из Подольского районного суда города Киева, где указано, что Владимир несколько дней назад, а именно 22 октября подал иск на расторжение брака.

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    Владимир Остапчук разводится с женой после 12 лет брака
    Владимир Остапчук разводится с женой после 12 лет брака
    Владимир Остапчук разводится с женой после 12 лет брака
    Владимир Остапчук разводится с женой после 12 лет брака
    Владимир Остапчук разводится с женой после 12 лет брака
    Владимир Остапчук разводится с женой после 12 лет брака
    Владимир Остапчук разводится с женой после 12 лет брака
    Владимир Остапчук разводится с женой после 12 лет брака
    Владимир Остапчук разводится с женой после 12 лет брака
    Владимир Остапчук разводится с женой после 12 лет брака
    Владимир Остапчук разводится с женой после 12 лет брака

    «В сети появилась информация о нашем разводе. Это правда. Жизнь непредсказуема и так случается. Мы не хотим выносить наши личные отношения на всеобщее обозрение. Мы особенно трепетно оберегаем наш личное пространство, ведь у нас двое замечательных детей. между нами года крепких отношений и дружбы, поддержки и партнерства, совместных путешествий, жизнь на две страны и многое другое. Время, которое мы провели вместе мы вспоминаем с благодарностью, а в будущее смотрим по-новому. Пока это все, что мы хотим сказать, и просим с уважением й относится к нашему решению и к этой ситуации», - говорится в заявлении пары.

    Напомним, Владимир Остапчук и Елена поженились 12 лет года. У пары есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр.

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