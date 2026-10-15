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Стало відомо, хто стане новою «Холостячкою»

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Зірка українських серіалів Антоніна Хижняк стала «Холостячкою»
фото: СТБ

Головною героїнею третього сезону романтичного реаліті стала українська акторка Антоніна Хижняк

Телеканал СТБ оголосив про повернення романтичного реаліті «Холостячка» після тривалої перерви. У новому сезоні кохання шукатиме акторка Антоніна Хижняк, а організатори вже розпочали кастинг чоловіків, які хочуть із нею познайомитися. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу телеканалу.

Як зазначають творці шоу, цього сезону глядачі побачать Хижняк не в образі чергової героїні, а в реальному житті. Акторка готова до нових знайомств і стосунків, у яких важливими будуть щирість, взаєморозуміння та почуття гумору.

«Ми знаємо її за яскравими ролями на екрані, але цього разу на Тоню чекає знайомство не за сценарієм», – йдеться в повідомленні телеканалу.

Антоніна Хижняк – українська акторка театру, кіно та дубляжу. Народилася 28 липня 1990 року в місті Українка Київської області. У 2012 році закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Широку популярність здобула завдяки ролі Мотрі в серіалі «Спіймати Кайдаша». Також знімалася в серіалі «Слід», фільмах «Збори ОСББ», «Батьківські збори» та «Коли ти вийдеш заміж?». Займається озвучуванням і дубляжем іноземних фільмів. Була заміжня, виховує сина.

Організатори наголошують, що Антоніна Хижняк не боїться бути собою у стосунках і готова відкритися новій людині. У межах проєкту акторка знайомитиметься з чоловіками, щоб зрозуміти, чи можуть між ними виникнути взаємні почуття.

Наразі телеканал СТБ розпочав пошук учасників третього сезону «Холостячки». Чоловіків, які мають почуття гумору, цінують щирість і готові до серйозних стосунків, запрошують заповнити анкету та взяти участь у кастингу.

Дата прем'єри нового сезону поки не оголошена.

Антоніна Хижняк стала новою «Холостячкою»

 

Нагадаємо, перший сезон романтичного реаліті «Холостячка» стартував на телеканалі СТБ 23 жовтня 2020 року. Його головною героїнею стала українська акторка Ксенія Мішина, відома за серіалом «Кріпосна». Другий сезон вийшов 17 вересня 2021 року. Тоді кохання на проєкті шукала співачка Злата Огнєвіч. 

До слова, 16 жовтня на телеканалі СТБ стартує 15-й сезон романтичного реаліті «Холостяк». Цьогоріч його головним героєм став український баскетболіст, майстер спорту міжнародного класу В’ячеслав Кравцов. 

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Теги: Холостячка актриса телебачення

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