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Стартували зйомки «Холостяка»: у мережу злито вихід однієї з учасниць

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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В'ячеслав Кравцов вперше з'явився на зйомках «Холостяка»
скриншот з відео

На відео потрапив момент знайомства В'ячеслава Кравцова з однією з претенденток на його серце ще до прем'єри нового сезону

У мережі з'явилися перші кадри зі знімального майданчика нового сезону романтичного реаліті-шоу «Холостяк». На оприлюдненому відео можна побачити знайомство головного героя проєкту В'ячеслава Кравцова з однією з учасниць. Про це повідомляє «Главком».

На записі зафіксовано ефектний вихід дівчини, яка першою зустрілася з новим «Холостяком». Для знайомства вона обрала коротку блискучу сукню та вирішила здивувати головного героя незвичайним перформансом.

Учасниця дістала з автомобіля червону доріжку, власноруч розстелила її на асфальті та пройшла нею до В'ячеслава Кравцова. Після цього вона привіталася зі спортсменом і пояснила ідею свого виходу.

На кадрах також добре помітна різниця у зрості між парою. Зріст В'ячеслава Кравцова становить 212 сантиметрів, тому поруч із дівчиною він виглядає особливо високим.

Крім того, на відео можна побачити великий білий лімузин, у якому, ймовірно, перебували інші учасниці, що чекали своєї черги на знайомство з головним героєм.

Додатково інтерес до нового сезону підігрів ведучий шоу Григорій Решетнік. У своїх соцмережах він опублікував нічне сторіз, натякнувши, що команда активно працює над зйомками першої вечірки.

Стартували зйомки «Холостяка»: у мережу злито вихід однієї з учасниць фото 1

Відомо, що саме перший вечір знайомства є одним із наймасштабніших етапів виробництва шоу. Підготовка до нього триває майже добу, тому знімальний процес часто продовжується до пізньої ночі.

Нагадаємо, телеканал СТБ раніше оголосив, що головним героєм нового сезону «Холостяка» стане український баскетболіст В'ячеслав Кравцов. За роки професійної кар'єри він виступав за клуби України, Іспанії, Китаю, Туреччини та інших країн.

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Теги: Холостяк СТБ Україна

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