Названо дату прем'єри шоу «Холостяк» з баскетболістом Кравцовим (відео)

В’ячеслав Кравцов показався у кадрі з першою трояндою проєкту

Романтичне реаліті-шоу «Холостяк» стартує на телеекранах вже цієї осені. Творці проєкту повідомили дату премʼєри 15 сезону. Цьогоріч героєм шоу став баскетболіст та майстер спорту України В’ячеслав Кравцов. Про це пише «Главком» із посиланням на допис телеканалу СТБ у Facebook.

Так, новий сезон «Холостяка» почнеться 16 жовтня о 19:00 на телеканалі СТБ. «Цієї осені його кохання сягне неба. Бо любов понад усе! Премʼєра романтичного реаліті «Холостяк» з 16 жовтня на телеканалі СТБ», – йдеться у повідомленні.

Новим героєм шоу «Холостяк» став український баскетболіст В’ячеслав Кравцов фото: кадр з відео

У проморолику до прем'єри шоу показався новий холостяк, баскетболіст В’ячеслав Кравцов. Він продемонстрував свою гру на камеру, а зрештою зʼявився перед камерами у костюмі з трояндою в руках, яку у фіналі отримає переможниця.

В’ячеслав Кравцов став новим «холостяком» фото: кадр з відео

Зазвичай у першому випуску відбувається знайомство холостяка з учасницями. Тож 16 вересня глядачі зможуть дізнатися, хто боротиметься за серце В’ячеслава Кравцова.

Нагадаємо, новим героєм шоу «Холостяк» цьогоріч став професійний український баскетболіст та майстер спорту України міжнародного класу В’ячеслав Кравцов з Одеси. Понад 10 років баскетболіст грає за збірну України. Спортсмен має чимало досягнень та досвіду в різних клубах. Три роки тому спортсмен розлучився з дружиною. Холостяк має маленьку доньку.

Також «Главком» розповідав про спортивну кар'єру В’ячеслава Кравцова. За два десятиліття професіональної кар'єри він встиг змінити безліч клубів і спробував сили в десятку чемпіонатів у різних куточках планети. Український баскетболіст виступав у Китаї, Іспанії, Туреччині, Японії, на Тайвані, Бахрейні. Водночас спортсмен мав період у карʼєрі, коли грав у московському ЦСКА.

До слова, у червні в мережі з'явилися перші кадри зі знімального майданчика нового сезону романтичного реаліті-шоу «Холостяк». Відомо, що саме перший вечір знайомства є одним із наймасштабніших етапів виробництва шоу.