Тайна раскрыта: Как Белле удалось забеременеть от Эдварда в «Сумерках»?



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Оказывается, вместо крови в телах вампиров течет другая жидкость, которая ее заменяет

Горячо любимому фильму «Сумерки» исполнилось 10 лет. Напомним, это история любви обычной девушки Беллы и красавчика вампира Эдварда, основанная на романе Стефани Майер.

На днях автор главной вампирской саги ответила на животрепещущий вопрос, которым задавались многие из нас: как Белле удалось забеременеть от Эдварда в последней части фильма?

Оказывается, в холодных телах кровопийц вместо крови течет другая жидкость, которая ее заменяет.

«Жидкость, похожая на яд в ртах вампиров, работает как смазка между клетками, что делает возможным ее движение (Примечание: эта жидкость очень огнеопасна). По всему телу вампира есть несколько таких жидкостей на основе яда, которые сохраняют заметное сходство с кровью и функционируют во многом с той же целью… хотя ни одна замена не работает точно, как кровь, многие функции крови выполняются в той или иной форме. Подобно коже вампира, которая похожа на человеческую кожу и имеет ту же основную функцию, жидкости, тесно связанные с семенными жидкостями, которые все еще существуют у мужчин-вампиров, поэтому они способны оплодотворить человеческую яйцеклетку. Это не было известным фактом в мире вампиров», — написала Стефани на своем веб-сайте.