Тейлор Свифт будет участвовать в президентских выборах 2020 года



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Тейлор Свифт

Американская поп-звезда заявила о политических амбициях

В преддверии промежуточных президентских выборов в США в 2018 году популярная певица Тейлор Свифт заговорила о своих политических убеждениях.

В интервью американскому Elle певица, удостоенная премии «Грэмми», вновь рассказала о своей позиции в политике и объяснила, почему чувствует необходимость поделиться своими взглядами.

Тейлор пообещала, что она будет участвовать в предстоящих выборах 2020. «Призывы к расизму и провоцирование страха посредством тонко завуалированных сообщений - это не то, чего я хочу от наших лидеров. Я поняла, что на самом деле моя ответственность - использовать свое влияние против этой отвратительной риторики. Я собираюсь сделать гораздо больше, чтобы помочь стране. В следующем году нас ждет большая гонка».

После этого выпада в СМИ появились смелые предположения, что амбициозная Тейлор намерена стать первой женщиной-президентом.

Джерело: Elle