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    Шоу-биз

    Тейлор Свифт будет участвовать в президентских выборах 2020 года

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    Тейлор Свифт&nbsp; - Тейлор Свифт будет участвовать в президентских выборах 2020 года
    Тейлор Свифт 

    Американская поп-звезда заявила о политических амбициях

    В преддверии промежуточных президентских выборов в США в 2018 году популярная певица Тейлор Свифт заговорила о своих политических убеждениях.

    В интервью американскому Elle певица, удостоенная премии «Грэмми», вновь рассказала о своей позиции в политике и объяснила, почему чувствует необходимость поделиться своими взглядами.

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    Тейлор Свифт будет участвовать в президентских выборах 2020 года
    Тейлор Свифт будет участвовать в президентских выборах 2020 года
    Тейлор Свифт будет участвовать в президентских выборах 2020 года
    Тейлор Свифт будет участвовать в президентских выборах 2020 года
    Тейлор Свифт будет участвовать в президентских выборах 2020 года
    Тейлор Свифт будет участвовать в президентских выборах 2020 года
    Тейлор Свифт будет участвовать в президентских выборах 2020 года
    Тейлор Свифт будет участвовать в президентских выборах 2020 года
    Тейлор Свифт будет участвовать в президентских выборах 2020 года
    Тейлор Свифт будет участвовать в президентских выборах 2020 года
    Тейлор Свифт будет участвовать в президентских выборах 2020 года
    Тейлор Свифт будет участвовать в президентских выборах 2020 года
    Тейлор Свифт будет участвовать в президентских выборах 2020 года
    Тейлор Свифт будет участвовать в президентских выборах 2020 года

    Тейлор пообещала, что она будет участвовать в предстоящих выборах 2020. «Призывы к расизму и провоцирование страха посредством тонко завуалированных сообщений - это не то, чего я хочу от наших лидеров. Я поняла, что на самом деле моя ответственность - использовать свое влияние против этой отвратительной риторики. Я собираюсь сделать гораздо больше, чтобы помочь стране. В следующем году нас ждет большая гонка».

    После этого выпада в СМИ появились смелые предположения, что амбициозная Тейлор намерена стать первой женщиной-президентом. 

    Джерело: Elle

    знаменитости певица шоу-бизнес политика
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