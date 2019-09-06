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    Шоу-биз

    Тина Кароль призналась, как ей удалось пережить смерть любимого мужа

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    Тина Кароль и Евгений Огир - Тина Кароль призналась, как ей удалось пережить смерть любимого мужа
    Тина Кароль и Евгений Огир

    Звезда призналась, что не дало ей падать духом.

    Поп-дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль рассказала о переломном моменте, наступившем со смертью мужа, и как она обрела смысл жить дальше. Как оказалось, душевный мир Тина Кароль обрела в молитве.

    «Можно молиться своему сознанию, к телу, к своим негативным привычкам или к ощущениям, например, гордыне, злости, гневу. Их можно отпускать от себя мысленно, даже просто обращение к себе - это и есть уже сакральное общения со своим Я. Осознание необходимости молитвы пришло ко мне в 2013-м году, когда у меня был переломный момент. И это помогло мне не падать духом, понять, что есть смысл жизни», - рассказала певица в одном из интервью Дарьи Шаповаловой.

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    Тина Кароль призналась, как ей удалось пережить смерть любимого мужа
    Тина Кароль призналась, как ей удалось пережить смерть любимого мужа
    Тина Кароль призналась, как ей удалось пережить смерть любимого мужа
    Тина Кароль призналась, как ей удалось пережить смерть любимого мужа
    Тина Кароль призналась, как ей удалось пережить смерть любимого мужа
    Тина Кароль призналась, как ей удалось пережить смерть любимого мужа
    Тина Кароль призналась, как ей удалось пережить смерть любимого мужа
    Тина Кароль призналась, как ей удалось пережить смерть любимого мужа
    Тина Кароль призналась, как ей удалось пережить смерть любимого мужа
    Тина Кароль призналась, как ей удалось пережить смерть любимого мужа
    Тина Кароль призналась, как ей удалось пережить смерть любимого мужа
    Тина Кароль призналась, как ей удалось пережить смерть любимого мужа
    Тина Кароль призналась, как ей удалось пережить смерть любимого мужа
    Тина Кароль призналась, как ей удалось пережить смерть любимого мужа
    Тина Кароль призналась, как ей удалось пережить смерть любимого мужа
    Тина Кароль призналась, как ей удалось пережить смерть любимого мужа
    Тина Кароль призналась, как ей удалось пережить смерть любимого мужа
    Тина Кароль призналась, как ей удалось пережить смерть любимого мужа
    Тина Кароль призналась, как ей удалось пережить смерть любимого мужа
    Тина Кароль призналась, как ей удалось пережить смерть любимого мужа
    Тина Кароль призналась, как ей удалось пережить смерть любимого мужа
    Тина Кароль призналась, как ей удалось пережить смерть любимого мужа
    Тина Кароль призналась, как ей удалось пережить смерть любимого мужа
    Тина Кароль призналась, как ей удалось пережить смерть любимого мужа
    Тина Кароль призналась, как ей удалось пережить смерть любимого мужа
    Тина Кароль призналась, как ей удалось пережить смерть любимого мужа
    Тина Кароль призналась, как ей удалось пережить смерть любимого мужа
    Тина Кароль призналась, как ей удалось пережить смерть любимого мужа
    Тина Кароль призналась, как ей удалось пережить смерть любимого мужа
    Тина Кароль призналась, как ей удалось пережить смерть любимого мужа
    Тина Кароль призналась, как ей удалось пережить смерть любимого мужа
    Тина Кароль призналась, как ей удалось пережить смерть любимого мужа
    Тина Кароль призналась, как ей удалось пережить смерть любимого мужа

    Напомним, Тина Кароль была замужем за украинским продюсером Евгением Огиром с 2008 года. Через несколько месяцев после свадьбы певица родила мужу первенца сына Вениамина. Позже у Евгения диагностировали рак желудка. 28 апреля 2013 муж Тины Кароль умер в одной из киевских больниц.

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    Тина Кароль певица умер
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