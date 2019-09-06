Тина Кароль призналась, как ей удалось пережить смерть любимого мужа



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Тина Кароль и Евгений Огир

Звезда призналась, что не дало ей падать духом.

Поп-дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль рассказала о переломном моменте, наступившем со смертью мужа, и как она обрела смысл жить дальше. Как оказалось, душевный мир Тина Кароль обрела в молитве.

«Можно молиться своему сознанию, к телу, к своим негативным привычкам или к ощущениям, например, гордыне, злости, гневу. Их можно отпускать от себя мысленно, даже просто обращение к себе - это и есть уже сакральное общения со своим Я. Осознание необходимости молитвы пришло ко мне в 2013-м году, когда у меня был переломный момент. И это помогло мне не падать духом, понять, что есть смысл жизни», - рассказала певица в одном из интервью Дарьи Шаповаловой.

Напомним, Тина Кароль была замужем за украинским продюсером Евгением Огиром с 2008 года. Через несколько месяцев после свадьбы певица родила мужу первенца сына Вениамина. Позже у Евгения диагностировали рак желудка. 28 апреля 2013 муж Тины Кароль умер в одной из киевских больниц.