Тина Кунаки взбудоражила поклонников страстным образом с откровенным декольте



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Тина Кунаки instagram.com/tinakunakey/

Тина поделилась видео с красной дорожки показа L'Oreal

22-летняя Тина Кунаки любит эпатировать публику откровенными образами. Жена 52-летнего Венсана Касселя поделилась кадром, поразившим пользователей. На снимке модель позирует в трикотажном кардигане с очень глубоким вырезом декольте.

Кадр собрал множество комментариев с комплиментами. Пользователи отметили, что после рождения дочери Тина стала выглядеть еще лучше, а также шутливо позавидовали Венсану. «Бомбита», «Не перестаешь восхищать», «Кассель везунчик», «Горячая мамочка», «Это топ!!!» — написали фолловеры.