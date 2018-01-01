Звезда Playboy приняла участие в шоу иллюзиониста Ханса Клока

Хотя съемки в костюме «зайчика Playboy» для Памелы Андерсон остались далеко в прошлом, актриса и модель до сих пор отлично смотрится в купальнике и колготках в сетку. На днях 50-летняя Памела приняла участие в шоу знаменитого голландского и американского иллюзиониста Ханса Клока,



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Звезда Playboy приняла участие в шоу иллюзиониста Ханса Клока

Хотя съемки в костюме «зайчика Playboy» для Памелы Андерсон остались далеко в прошлом, актриса и модель до сих пор отлично смотрится в купальнике и колготках в сетку.

На днях 50-летняя Памела приняла участие в шоу знаменитого голландского и американского иллюзиониста Ханса Клока, которого называют «самым быстрым магом в мире» и «Летучим голландцем».

Для шоу «Дом загадок», которое Ханс провел в Гамбурге, Памела выбрала темный слитный купальник, колготки в мелкую сетку и лаковые туфли из черной кожи на высоком каблуке. В таком виде Андерсон представляла зрителям номера Ханса.

Новый бойфренд Памелы, французский футболист Адиль Рами, судя по всему ничего не имеет против подобных выходов акрисы. Что не удивительно, учитывая, что отношения у партнеров доверительные. Недавно Андерсон познакомила Адиля со своими сыновьями.

Джерело: graziamagazine.ru