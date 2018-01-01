Новый бойфренд Памелы, французский футболист Адиль Рами, судя по всему ничего не имеет против подобных выходов акрисы. Что не удивительно, учитывая, что отношения у партнеров доверительные. Недавно Андерсон познакомила Адиля со своими сыновьями.