«Тушите огонь»: Тина Кароль волнует сеть откровенными фото
Тина Кароль
Поклонники восторженно приняли новый образ любимой звезды
Популярная певица Тина Кароль продолжает радовать поклонников соблазнительными формами в невероятных нарядах.
На днях Тина выступила в праздничном шоу-концерте в изысканном длинном платье с соблазнительным декольте. Дополнял образ тоненький шарфик, повязанный вокруг шеи.
Теперь популярная певица поделилась в Инстаграме фото, на котором соблазнительно позирует на кровати.
Поклонники восторженно приняли новый образ любимой Тины.
«Ослепла», «Тина это очень горячо», «Сколько страсти», «Жарко. Тушите огонь, срочно», – пишут фолловеры звезды.