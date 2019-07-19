«Тушите огонь»: Тина Кароль волнует сеть откровенными фото



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Тина Кароль

Поклонники восторженно приняли новый образ любимой звезды

Популярная певица Тина Кароль продолжает радовать поклонников соблазнительными формами в невероятных нарядах.

На днях Тина выступила в праздничном шоу-концерте в изысканном длинном платье с соблазнительным декольте. Дополнял образ тоненький шарфик, повязанный вокруг шеи.

Теперь популярная певица поделилась в Инстаграме фото, на котором соблазнительно позирует на кровати.

Поклонники восторженно приняли новый образ любимой Тины.

«Ослепла», «Тина это очень горячо», «Сколько страсти», «Жарко. Тушите огонь, срочно», – пишут фолловеры звезды.



