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    Шоу-біз

    У Бритни Спирс украли 49 неизданных песен

    Поп-принцесса стала жертвой мошенников.
     По данным издания TMZ, неизвестный мужчина, представившись бывшим менеджером Бритни Ларри Рудольфом, связался по телефону с лейблом RCA Records, с которым сотрудничает певица и каким-то образом убедил сотрудников студии прислать ему на почту ее неизданные песни. [READ_MORE] По словам одного из менеджеров RCA Records, мошенник создал
    • Сьогодні, 11:05
    • Розсилка

    Поп-принцесса стала жертвой мошенников.

     По данным издания TMZ, неизвестный мужчина, представившись бывшим менеджером Бритни Ларри Рудольфом, связался по телефону с лейблом RCA Records, с которым сотрудничает певица и каким-то образом убедил сотрудников студии прислать ему на почту ее неизданные песни.

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    По словам одного из менеджеров RCA Records, мошенник создал похожую на адрес Ларри Рудольфа электронную почту larry.rudolph@aol.com, куда ему и отправили 49 неизданных синглов.

    Журналисты TMZ пообщались с другим адвокатом, который представляет интересы подозреваемого. По его словам, полиция взяла не того парня, а преступник находится на свободе. Дело все еще расследуется.

    Джерело: Hello!

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