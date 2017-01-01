У Бритни Спирс украли 49 неизданных песен

Поп-принцесса стала жертвой мошенников.

По данным издания TMZ, неизвестный мужчина, представившись бывшим менеджером Бритни Ларри Рудольфом, связался по телефону с лейблом RCA Records, с которым сотрудничает певица и каким-то образом убедил сотрудников студии прислать ему на почту ее неизданные песни.

По словам одного из менеджеров RCA Records, мошенник создал похожую на адрес Ларри Рудольфа электронную почту larry.rudolph@aol.com, куда ему и отправили 49 неизданных синглов.