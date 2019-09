У Ким Кардашьян диагностировали неизлечимую болезнь



Ким Кардашьян

У супруги Канье Уэста подтвердился опасный диагноз

Звезда реалити-шоу Ким Кардашян расплакалась перед камерами в первом выпуске нового сезона реалити-шоу Keeping Up With The Kardashians. Врач объявил ей, что у нее системная красная волчанка – болезнь, при которой иммунная система вырабатывает слишком много антител, которые вызывают реакции, приводящие к воспалению частей тела, кожи или органов. Заболевание неизлечимо и требует проведения терапии на протяжении всей жизни.

Пойти на обследование жена Канье Уэста решила после того, как заметила, что постоянно чувствует усталость, а ее руки иногда немеют и не слушаются. Ким даже пожаловалась сестре Кайли Дженнер, что не смогла утром сама застегнуть лифчик.