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    Шоу-биз

    У Ким Кардашьян диагностировали неизлечимую болезнь

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    Ким Кардашьян&nbsp; - У Ким Кардашьян диагностировали неизлечимую болезнь
    Ким Кардашьян 

    У супруги Канье Уэста подтвердился опасный диагноз

    Звезда реалити-шоу Ким Кардашян расплакалась перед камерами в первом выпуске нового сезона реалити-шоу Keeping Up With The Kardashians. Врач объявил ей, что у нее системная красная волчанка – болезнь, при которой иммунная система вырабатывает слишком много антител, которые вызывают реакции, приводящие к воспалению частей тела, кожи или органов. Заболевание неизлечимо и требует проведения терапии на протяжении всей жизни.

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    У Ким Кардашьян диагностировали неизлечимую болезнь
    У Ким Кардашьян диагностировали неизлечимую болезнь
    У Ким Кардашьян диагностировали неизлечимую болезнь
    У Ким Кардашьян диагностировали неизлечимую болезнь
    У Ким Кардашьян диагностировали неизлечимую болезнь
    У Ким Кардашьян диагностировали неизлечимую болезнь
    У Ким Кардашьян диагностировали неизлечимую болезнь
    У Ким Кардашьян диагностировали неизлечимую болезнь
    У Ким Кардашьян диагностировали неизлечимую болезнь
    У Ким Кардашьян диагностировали неизлечимую болезнь
    У Ким Кардашьян диагностировали неизлечимую болезнь
    У Ким Кардашьян диагностировали неизлечимую болезнь
    У Ким Кардашьян диагностировали неизлечимую болезнь
    У Ким Кардашьян диагностировали неизлечимую болезнь
    У Ким Кардашьян диагностировали неизлечимую болезнь
    У Ким Кардашьян диагностировали неизлечимую болезнь
    У Ким Кардашьян диагностировали неизлечимую болезнь
    У Ким Кардашьян диагностировали неизлечимую болезнь
    У Ким Кардашьян диагностировали неизлечимую болезнь
    У Ким Кардашьян диагностировали неизлечимую болезнь
    У Ким Кардашьян диагностировали неизлечимую болезнь
    У Ким Кардашьян диагностировали неизлечимую болезнь
    У Ким Кардашьян диагностировали неизлечимую болезнь
    У Ким Кардашьян диагностировали неизлечимую болезнь
    У Ким Кардашьян диагностировали неизлечимую болезнь
    У Ким Кардашьян диагностировали неизлечимую болезнь
    У Ким Кардашьян диагностировали неизлечимую болезнь
    У Ким Кардашьян диагностировали неизлечимую болезнь
    У Ким Кардашьян диагностировали неизлечимую болезнь
    У Ким Кардашьян диагностировали неизлечимую болезнь
    У Ким Кардашьян диагностировали неизлечимую болезнь
    У Ким Кардашьян диагностировали неизлечимую болезнь
    У Ким Кардашьян диагностировали неизлечимую болезнь
    У Ким Кардашьян диагностировали неизлечимую болезнь
    У Ким Кардашьян диагностировали неизлечимую болезнь
    У Ким Кардашьян диагностировали неизлечимую болезнь

    Пойти на обследование жена Канье Уэста решила после того, как заметила, что постоянно чувствует усталость, а ее руки иногда немеют и не слушаются. Ким даже пожаловалась сестре Кайли Дженнер, что не смогла утром сама застегнуть лифчик.

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    Кардашьян болезнь
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