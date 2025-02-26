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Оскар-2025: скандали, цікаві рекорди та головні фаворити

Варвара Шолян
glavcom.ua
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У списку номінантів є стрічка про війну в Україні
фото з відкритих джерел

Цьогоріч серед фаворитів – фільм про сина російського олігарха і стриптизерку

2 березня у Лос-Анджелесі відбудеться 97-ма церемонія вручення кінопремії «Оскар». Цьогоріч вручення затьмарюється відлунням масштабних лісових пожеж, що сталися у січні в штаті Каліфорнія, та ознаменовується низкою скандалів. Проте були й знакові прем’єри, а ЗМІ вже називають можливих переможців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВВС.

Скандали

Спочатку критики вважали фаворитом цьогорічного «Оскара» стрічку Шона Бейкера «Анора». Фільм, що розповідає про роман стриптизерки та сина російського олігарха, раніше отримав головну нагороду Каннського кінофестивалю і в контексті війни, яку веде Росія в Україні, викликав чимало зауважень.

Потім «Анора» поступилась у рейтингу фаворитів історичній драмі Бреді Корбета «Бруталіст» з Едрієном Броуді у головній ролі. Проте шанси «Бруталіста» теж дещо зменшилися після того, як монтажер фільму визнав, що використовував штучний інтелект для корекції акценту Броуді та створення деяких архітектурних об’єктів у кадрі.

Новації

Цього року на «Оскара» у категорії «Найкращий фільм» вперше за понад 50 років номіновані одразу два музичні фільми – «Wicked: Чародійка» Джона Чу та «Емілія Перес» Жака Одіара. Також вперше на «Оскара» у цій категорії номіновано фільм у жанрі боді-горор – «Субстанцію» з Демі Мур.

Незвичайною є ситуація з номінацією Едрієна Броуді як «Найкращого актора». Свого першого «Оскара» він отримав ще у 2002-му році за фільм «Піаніст» і до нинішнього року не був номінований. Тому, якщо «Оскара» все ж таки присудять Броуді, він стане першим актором, що двічі отримує головну кінонагороду з першої ж номінації. 

Скриншот/Едрієн Броуді у фільмі
Скриншот/Едрієн Броуді у фільмі
фото з відкритих джерел

Щоправда, головною загрозою для Броуді називають Тімоті Шаламе – якщо він стане найкращим актором за роль культового музиканта Боба Ділана, то поб’є рекорд Броуді як наймолодшого актора з «Оскаром». 

Скриншот/Тімоті Шаламе у фільмі «Боб Ділан: Цілковитий незнайомець»
Скриншот/Тімоті Шаламе у фільмі «Боб Ділан: Цілковитий незнайомець»
фото з відкритих джерел

Цікаво також те, що на премію в категорії «Найкращий актор другого плану» претендують одразу двоє зірок серіалу «Спадкоємці» – Джеремі Стронг (за фільм «Учень. Історія Трампа») та Кіран Калкін (за стрічку «Реальний біль»).

Рекорди

Хронометраж «Бруталіста» – 3 години 35 хвилин, і він четвертий у списку найдовших «найкращих фільмів» (у трійці – «Віднесені вітром», «Лоуренс Аравійський» та «Бен-Гур»).

Ізабелла Росселліні номінована як найкраща акторка другого плану за роль у стрічці «Конклав», причому її героїня загалом з’являється на екрані лише на вісім хвилин. Щоправда, це не найкоротша роль другого плану у історії «Оскара».

Ще один рекорд цього року – що всі п’ять претенденток на «Найкращу акторку» брали участь у фільмах, так само номінованих на «Найкращий фільм».

Критики жартують, що актор Рейф Файнз може вважатися «добрим передвісником» для фільму «Конклав»: мовляв, коли Файнза номінують на «Найкращого актора», його стрічка стає й «Найкращим фільмом» (як було зі «Списком Шиндлера» та «Англійським пацієнтом»).

Скриншот/Рейф Файнз у фільмі «Конклав»
Скриншот/Рейф Файнз у фільмі «Конклав»
фото з відкритих джерел

Також «Главком» повідомляв, що до коротких списків премії «Оскар-2025» увійшли документальні стрічки про війну в Україні – «Порцелянова війна» й «Одного разу в Україні».

Раніше стало відомо, що церемонію «Оскар» цьогоріч буде вести комік Конан О'Брайен. Він замінить телеведучого Джиммі Кіммела, який керував заходом у 2023 та 2024 роках.

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Теги: США кіно Кінопремія «Оскар»

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