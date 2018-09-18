Участницы проекта «Кто против блондинок?» раздели популярного телеведущего



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Женщины-блондинки весьма коварные существа и всегда добиваются поставленной цели

Участницы проекта «Кто против блондинок» научили ведущего «Евровидения» Владимира Остапчука, как как выигрышно позировать перед объективами фотокамер и работать с публикой.

Теперь, Остапчуку точно не будет равных в умении правильно преподнести себя!

Дело в том, что одна из участниц оказалась фитнес-моделью. Она решила научить телеведущего правильно демонстрировать свое тело на фото: как визуально сделать спину шире, трицепс – объемнее. Для этого Владимиру пришлось раздеться до пояса. «Тренировка» по позированию под чутким руководством спортивной блондинки продолжалась минут пять. А затем заученные шоуменом позы для Instagram-луков отрабатывались уже на камеру мобильного телефона.

«Отправлю фото Усику и вызову его на дуэль! – глядя на результат импровизированной фотосессии резюмировал довольный шоумен».

Напомним, что недавно Владимир Остапчук признался, что фанат «Евровидения» предложил ему $300 за интим. Согласился ли Остапчук на пикантное предложение читайте здесь.