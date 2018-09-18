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    Шоу-биз

    Участницы проекта «Кто против блондинок?» раздели популярного телеведущего

    • Розсилка
    Участницы проекта «Кто против блондинок?» раздели популярного телеведущего

    Женщины-блондинки весьма коварные существа и всегда добиваются поставленной цели

    Участницы проекта «Кто против блондинок» научили ведущего «Евровидения» Владимира Остапчука, как как выигрышно позировать перед объективами фотокамер и работать с публикой.

    Теперь, Остапчуку точно не будет равных в умении правильно преподнести себя!

    Дело в том, что одна из участниц оказалась фитнес-моделью. Она решила научить телеведущего правильно демонстрировать свое тело на фото: как визуально сделать спину шире, трицепс – объемнее. Для этого Владимиру пришлось раздеться до пояса. «Тренировка» по позированию под чутким руководством спортивной блондинки продолжалась минут пять. А затем заученные шоуменом позы для Instagram-луков отрабатывались уже на камеру мобильного телефона.

    «Отправлю фото Усику и вызову его на дуэль! – глядя на результат импровизированной фотосессии резюмировал довольный шоумен».

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    Участницы проекта «Кто против блондинок?» раздели популярного телеведущего
    Участницы проекта «Кто против блондинок?» раздели популярного телеведущего
    Участницы проекта «Кто против блондинок?» раздели популярного телеведущего

    Напомним, что недавно Владимир Остапчук признался,  что фанат «Евровидения» предложил ему $300 за интим. Согласился ли Остапчук на пикантное предложение читайте здесь.

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