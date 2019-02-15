Уилл Смит рассказал, почему отказался от роли Нео в «Матрице»



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Уилл Смитт. Кадр из фильма

Вместо культового фильма актер снялся в провальной картине «Дикий, дикий Запад»

Как известно, Лана и Лилли Вачовски, ранее известные как братья Вачовски, предлагали Уиллу Смиту роль Нео в «Матрице», но актер отказался. Вместо этого он выбрал другой проект — научно-фантастический вестерн режиссера Барри Зонненфельда, который стал провалом и получил 6 антинаград «Золотая малина».

В своем Youtube-блоге актер рассказал об обстоятельствах встречи с Вачовски. В то время актер был на волне популярности после успеха фильмов «Плохие парни», «День независимости» и «Люди в черном», а Вачовски не были известны и имели за плечами всего одну режиссерскую работу.

Со слов Смита, режиссеры презентовали свой проект – вот так: «Чувак, прикинь, ты дерешься, а потом прыгаешь и зависаешь в середине прыжка. Все это в формате 360, тебя видят со всех сторон. А мы придумаем камеры, которые позволят увидеть со всех сторон, как ты перестал прыгать и завис… В общем, я снялся в «Диком, диком Западе»».

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Джерело: Esquire