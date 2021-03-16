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    46-летняя Пенелопа Крус сменила имидж и стала выглядеть еще моложе (фото)

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    Актриса Пенелопа Крус - 46-летняя Пенелопа Крус сменила имидж и стала выглядеть еще моложе (фото)
    Актриса Пенелопа Крус
    instagram.com/penelopecruzoficial/

    Фолловеры восхищены преображением актрисы

    Фанаты привыкли видеть 46-летнюю Пенелопу Крус с длинными волосами, которые идеально подчеркивали ее роскошную внешность. Но весна — пора перемен. Вот и супруга Хавьера Бардема осмелилась на резкое преображение. Красавица-актриса кардинально сменила имидж и уже показала результаты труда стилиста подписчикам у себя в Инстаграме.

    Пенелопа выложила серию фото, на которых она с новой прической: звезда фильма «Вики Кристина Барселона» решила избавиться от копны волос в пользу удлиненного каре. На одном из снимков дважды мама позирует, смотря в зеркало. Артистка предстала в топе со смелым декольте, из-под которого виднелось черное бра.

    Работа стилиста говорит сама за себя: Крус выглядит прекрасно с новой стрижкой, которая буквально омолодила популярную актрису.

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    46-летняя Пенелопа Крус сменила имидж и стала выглядеть еще моложе (фото)
    46-летняя Пенелопа Крус сменила имидж и стала выглядеть еще моложе (фото)
    instagram.com/penelopecruzoficial/

    По достоинству оценили новый образ и многочисленные фолловеры брюнетки. Они осыпали любимицу комплиментами. «Эти волосы!»; «Моя красавица»; «Это просто прекрасно, мне нравится прическа»; «Ты выглядишь потрясающе»; «Для меня ты — одна из самых красивых женщин на свете! Очаровательная, милая, сексуальная, талантливая, умная»; «Одна на миллион», — пишут восторженные интернет-пользователи под фото актрисы.

    К слову, на перемены во внешности Пенелопа решилась не просто так. В описании к снимкам артистка поделилась, что она находится на фотосессии для французского бренда Lancome.

    Ранее «Скотч» сообщал, что колумбийский блогер из любопытства увеличил себе грудь и поделился результатом.

    Парень поспорил с мужем сестры о том, что сможет быстрее него набрать три миллиона подписчиков, и Джоан согласился. Парни условились, что проигравший должен будет увеличить грудь при помощи имплантов,

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    Теги: знаменитости самые сексуальные Пенелопа Крус шоу-бизнес
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