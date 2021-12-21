Иван Дорн объяснил, почему вдруг решил поменять фамилию

Дорн говорит, что не обсуждал ситуацию с отцом

«Ереминым я был до того момента, пока мать не развелась с отцом, - объясняет певец в интервью журналисту Дмитрию Гордону. - После этого она сказала, что мне нужно поменять фамилию. Я думаю, что это связано с тем, что она не хотела, чтобы даже фамилия ей напоминала о ее прошлом, связанным с отцом. Я не особо в этом случае соображал. Для меня мать была и есть авторитетом. И я не противился этому. В целом был классный аргумент: «На сцене Иван Еремин» – как-то это не звучит. А «Иван Дорн» – посмотри, как звучит хорошо». Я такой: «Окей, хорошо».

Дорн говорит, что не обсуждал эту ситуацию с отцом: «Я думаю, что ему это было понятно. Если мама меняет фамилию сына после того, как расстается с отцом, – я думаю, всем очевидна причина, по которой это делается. Дорн – это фамилия моего дедушки по маминой линии»

Также в интервью телеведущий затронул конфликт Дорна с другим телеведущим – Сергеем Притулой: «Притула сказал, что «пожертвования Дорна, которые он делал исключительно с гонораров, полученных в России, шли на покупку обмундирования и техники для украинских военных». Вы заявили, что деньги предназначались пострадавшим от обстрела в Мариуполе. Но Притула распорядился ими самовольно. Что там на самом деле произошло?»

«Не хочу снова поднимать этот вопрос, – говорит Дорн. – Мы с Притулой давно уже пришли к взаимопониманию. У нас нет претензий друг к другу. Иногда мы встречаемся. Нет, давно не встречались. Последний раз случайно в Киеве. Помахали друг другу руками и разъехались. Все нормально, улыбаемся друг другу».

«Что вы почувствовали, когда оказались на российских федеральных телеканалах в эпицентре скандала? Испугались?» – переспросил Гордон. «Скандалы – это часть шоу-бизнеса», – ушел от ответа певец. Чуть позже добавил: «Я живу в Украине. И никогда не уезжал отсюда. Возле Киева, в Вышгороде. И здесь рождены мои дети, здесь моя семья, мои родители. И когда ты выясняешь, что тебя не воспринимают в стране, это накладывает отпечаток чего-то тяжелого и непонятного».

Ранее мы писали, что в том же интервью Иван Дорн резко высказался о нынешних российско-украинских отношениях: «Между Украиной и Россией война – это полный п...здец», а также его супруга рассказала, почему их дети записаны на ее фамилию.